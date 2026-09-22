Analizan veto presidencial del proyecto de ley que amplía descuentos para jubilados

La reunión se realiza a puertas cerradas en el Salón Galerías de la Asamblea Nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Representantes de jubilados y pensionados, diputados y miembros del sector privado se encuentran reunidos a puertas cerradas en el Salón Galería de la Asamblea Nacional para analizar el veto presidencial al proyecto de ley 226, que amplía los descuentos a los jubilados.

En el encuentro participan dirigentes del Movimiento Mundo de Jubilados y Pensionados, encabezado por Guillermo Cortés; representantes de la Cámara de Comercio y de la Federación de Cámaras de Comercio, además de diputados de diferentes bancadas.

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La reunión es presidida por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda.

El proyecto de ley 226, propuesto por el diputado Javier Sucre, buscaba modificar la Ley 6 de 1987 para ampliar y actualizar los descuentos concedidos a jubilados, pensionados y adultos mayores. Entre los beneficios se contemplaban descuentos en servicios públicos, restaurantes, hoteles, medicamentos, atención médica y pañales para adultos, entre otros.

Sin embargo, el presidente José Raúl Mulino vetó la iniciativa en su totalidad. En la carta enviada a Castañeda, el mandatario sostiene que, aunque el proyecto “persigue un objetivo social legítimo”, contiene disposiciones que vulneran la legislación y la Constitución Nacional.

Por esa razón, el Ejecutivo encontró “razones tanto de inconveniencia como de inexequibilidad para objetar el proyecto en su conjunto”.

En la reunión también participa la diputada Grace Hernández, quien impulsa otra iniciativa para complementar los ingresos de los jubilados y pensionados que reciben menos de $600 mensuales.

La propuesta contempla crear un fondo especial financiado mediante un cobro aplicado al movimiento de contenedores en los puertos panameños. La iniciativa se encuentra en análisis para definir su viabilidad y fuente de financiamiento.

Por el momento, el encuentro continúa a puertas cerradas. Al concluir, se esperan declaraciones de los representantes de los jubilados, diputados y miembros del sector privado.

Paralelamente, la Comisión de Presupuesto continúa con las vistas presupuestarias. En la agenda se encuentran la Autoridad Nacional de Descentralización y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), entre otras.

Con información de Luis Alberto Jiménez.