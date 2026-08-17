Cadena humana en la UTP para exigir respuestas tras la desaparición de Jafeth González en Veraguas

Estudiantes y familiares del joven universitario realizan una cadena humana en la vía Interamericana para pedir información sobre su paradero.

Veraguas/A una semana de la desaparición de Jafeth González, la incertidumbre moviliza a la comunidad universitaria y a la provincia de Veraguas.

Con pancartas, globos blancos y consignas, familiares y compañeros de clases protagonizaron una cadena humana a orillas de la vía Interamericana, justo frente a la sede regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), para solicitar ayuda ciudadana y agilizar las labores de búsqueda.

La conmoción se profundizó con el inicio del segundo semestre académico, donde la ausencia del estudiante fue evidente para docentes y compañeros.

"Necesito a mi hijo en casa"

Durante la manifestación, la madre del joven, Jaimi Urriola, envió un desesperado llamado a la ciudadanía y a quienes puedan tener información sobre su paradero para que faciliten cualquier dato a las autoridades.

"Yo pido a aquellos que aún lo tienen retenido que, por favor... es mi único hijo. Yo necesito a mi hijo en casa. Lo estamos esperando", declaró Urriola visiblemente afectada.

Por su parte, Miguel García, compañero de estudios de González, reiteró la importancia de la colaboración de la comunidad para obtener pistas concretas sobre el paradero del universitario.

"Por favor, dar algún tipo de información, lo que sea que se pueda dar para poder encontrar o por lo menos tener una pista de la ubicación... Principalmente, lo más importante es eso, que queremos saber que se encuentra bien", expresó García.

Luto académico y llamado a las autoridades

El retorno a las aulas en la UTP Veraguas estuvo marcado por un ambiente de preocupación. El director de la sede regional, Adriano Martínez, lamentó la situación por la que atraviesa la casa de estudios.

"Hemos vivido esto desde el primer día que nos enteramos de esa desaparición. Sabiendo que hoy, primer día de clases del segundo semestre, falta alguien de nosotros", señaló Martínez durante la concentración.

Mientras se desarrollan acciones de solidaridad y movilizaciones pacíficas en distintos puntos de la provincia de Veraguas, las autoridades correspondientes mantienen abiertas las investigaciones para dar con el paradero de Jafeth González.

Con información de Ney Castillo.