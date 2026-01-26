Senniaf lanza campaña para familias acogedoras

Ciudad de Panamá/ La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) impulsa una campaña nacional dirigida a familias panameñas y extranjeras residentes en el país para que se conviertan en hogares acogedores de menores en situación de riesgo.

La iniciativa busca generar conciencia sobre esta figura de protección temporal, orientada a brindar refugio a niños que han sufrido maltrato, abandono o abuso y que actualmente se encuentran bajo tutela del Senniaf.

"La familia acogedora es un cuidado alternativo de manera temporal, no es permanente como una adopción. Es distinto de la adopción: en ambas situaciones llevan un control judicial, pero la familia acogente interviene mientras la situación judicial del niño llega a su fin. Esto es temporal; es importante que sea temporal", explicó Ana Fábrega, directora general del Senniaf.

Nota relacionada: Senniaf confirma que menor abandonado en terminal de Changuinola fue reintegrado a su madre

Requisitos

La campaña también busca difundir los requisitos para convertirse en familia acogedora, figura que aplica para menores desde recién nacidos hasta los 17 años de edad. Las familias interesadas deben cumplir con criterios de estabilidad emocional, económica y habitacional que garanticen un entorno seguro para el menor.

Fábrega aclaró que el proceso no implica adopción ni genera derechos parentales permanentes. El período de acogimiento varía según cada caso, desde dos semanas hasta 18 meses, dependiendo de la resolución judicial correspondiente.

Alternativa preferible

Las autoridades del Senniaf destacan que esta modalidad representa una opción más favorable para el desarrollo integral del menor en comparación con los albergues institucionales.

"Apuestan a que esta figura es mucho mejor a que estos niños se encuentren en un albergue", señaló Fábrega, subrayando la importancia del vínculo afectivo y la estabilidad emocional que ofrece un entorno familiar.