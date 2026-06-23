Violencia cobra la vida de 22 menores en cinco meses; expertos alertan sobre el impacto de la inseguridad

Hasta el 30 de mayo, Panamá registró 251 homicidios, de los cuales 22 tuvieron como víctimas a menores de edad, según cifras del Ministerio Público. Los casos han generado preocupación por el creciente impacto de la violencia sobre niños y adolescentes.

Detrás de cada cifra hay historias truncadas. Niños y adolescentes con sueños, metas y una vida por delante han perdido la vida en hechos violentos que han conmocionado al país y ocupado titulares durante los últimos meses.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el área de la locería, en la ciudad de Panamá. Una niña de 10 años y su padrastro fueron asesinados a tiros cuando se dirigían a la Escuela Bilingüe El Japón.

Tras el crimen, padres de familia aseguran que las rondas policiales se han incrementado en los alrededores del plantel. Además, en la entrada principal de la escuela fue colocado un cartel en el que la comunidad educativa exige un alto a la violencia.

Para el sociólogo José Lazo, existen casos en los que los menores terminan pagando las consecuencias de conflictos entre adultos, mientras que otros adolescentes quedan atrapados en entornos marcados por la criminalidad y la inseguridad.

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"Hay una inseguridad general que está afectando a quienes no participan de dinámicas delincuenciales", señaló.

La violencia también ha golpeado a otras comunidades. Hace tres meses, en una vía que conecta los sectores de Cunanega y Chivo Chivo, fueron hallados los cuerpos de dos adolescentes de 14 y 16 años, abandonados en un área apartada y con poca iluminación.

Colón concentra varios de los casos más impactantes

En la provincia de Colón se han registrado múltiples homicidios de menores durante los últimos meses.

Entre ellos figura el asesinato de Yacet Bustamante, una promesa del baloncesto panameño de apenas 14 años, quien fue ultimado a tiros el pasado 9 de mayo en el sector de San Judas.

También perdió la vida Juan Alberto Vargas, hijo del cantante panameño conocido como Junior Rang, tras verse involucrado en un hecho violento en el corregimiento de Cristóbal.

A estos casos se suma el homicidio de un adolescente de 15 años que fue atacado a disparos cuando regresaba de la escuela y visitaba a unas amistades.

Otro caso que generó consternación fue el hallazgo de los restos de Cristian Ortega en un área boscosa de Cativá, luego de que su familia lo buscara durante más de un mes.

De acuerdo con datos recopilados en la provincia, solo durante el mes de mayo se registraron seis homicidios de menores en Colón, una situación que preocupa a residentes y especialistas.

Factores sociales aumentan el riesgo

Expertos advierten que factores como la deserción escolar, el acceso a drogas y armas, así como la presencia de grupos criminales en comunidades vulnerables, incrementan el riesgo para niños y adolescentes.

"Todos esos factores sociales colocan en riesgo a nuestras adolescencias", advirtieron.

La preocupación aumenta ante la posibilidad de que estructuras criminales estén captando a menores de edad, incluso dentro de los entornos escolares.

Mientras tanto, el Ministerio Público informó que varios de estos casos continúan bajo investigación y que las aprehensiones han sido limitadas. Entre los expedientes abiertos figura el asesinato de la niña de 10 años ocurrido en el sector de la locería, cuyo móvil y responsables aún son investigados.