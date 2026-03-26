‘Vertedero humano’: Denuncian abandono de cuerpos en Chivo Chivo y Kuna Nega

El pasado 20 de marzo, el hallazgo de los cuerpos de dos menores de edad abandonados en la vía intensificó la preocupación de la población.

Ciudad de Panamá/La preocupación y el temor se han apoderado de los residentes de Chivo Chivo y Kuna Nega, luego de que caminos solitarios y oscuros de estas áreas estén siendo utilizados presuntamente por sicarios para abandonar cuerpos, una situación que, según los moradores, no es nueva.

De acuerdo con testimonios de la comunidad, al menos tres casos recientes han encendido las alarmas por la forma en que se han registrado estos hallazgos, principalmente en zonas de difícil acceso y poca vigilancia.

Uno de los puntos más señalados es una finca ubicada a un costado del kilómetro 2 del corredor que conecta Chilibre con la ciudad capital, cerca de Kuna Nega, donde se han encontrado restos humanos esparcidos, lo que evidencia la crudeza de los hechos. Al lugar han acudido unidades policiales y del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

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Se trata de una ruta caracterizada por pendientes pronunciadas, abundante vegetación y escasa iluminación, condiciones que, según los residentes, facilitan que grupos delictivos la utilicen para cometer crímenes y abandonar cuerpos sin ser detectados.

Los habitantes manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que sus comunidades estén siendo vinculadas a estos hechos violentos, pese a que, aseguran, las víctimas encontradas no pertenecen al sector.

“Las personas que han encontrado no son ni siquiera conocidas del área. La gente se pregunta qué está pasando, pero hay muchos lugares abandonados, con herbazales altos, y eso se presta para quienes andan delinquiendo”, expresó un morador.

La situación ha llevado a algunos residentes a referirse a su propia comunidad como un “vertedero humano”, reflejando el nivel de angustia que viven ante la reiteración de estos casos.

A esto se suma que la zona, aunque es de tránsito frecuente, cuenta con tramos solitarios, presencia de vertederos clandestinos, cercanía al área de Cerro Patacón y falta de iluminación y vigilancia efectiva, factores que, según denuncian, favorecen el accionar de bandas criminales.

El pasado 20 de marzo, el hallazgo de los cuerpos de dos menores de edad abandonados en la vía entre Santa Librada y Villa Cárdenas intensificó la preocupación de la población, que exige mayor seguridad y presencia de las autoridades en estas áreas.

Con información de Hellen Concepción