Identifican cadáver de hombre desaparecido en La Chorrera

Las autoridades indicaron que las investigaciones siguen activas para determinar las circunstancias de la muerte y establecer posibles vínculos con otros hallazgos recientes.

La Chorrera, Panamá Oeste/Autoridades confirmaron la identificación del cadáver encontrado el pasado sábado semienterrado en el área del corregimiento de Hurtado. Se trata de Alcibíades César González Morán, un hombre de aproximadamente 28 años que se encontraba desaparecido desde el 19 de marzo.

Luis Martínez, fiscal superior de Homicidio y Femicidio de la provincia de Panamá Oeste, brindó detalles sobre el caso. "Por cuenta de denuncia que interpusieron familiares del señor Alcibiades César González Morán, dando cuenta de que había desaparecido desde el día 19 o la última vez que lo vieron fue el 19 de marzo. Esa denuncia la interpusieron el día 21 de marzo", manifestó el fiscal.

Martínez confirmó que el hallazgo del cuerpo se produjo el mismo día de la denuncia. "Ese día 21 de marzo efectivamente se encontró el cuerpo de una persona en el sector de Potrero Grande, corregimiento Hurtado, y al día de ayer, luego de hacer las experticias correspondientes, los peritos determinaron que efectivamente el cadáver correspondía a la persona desaparecida", explicó el fiscal Martínez.

Investigaciones continúan

Las autoridades indicaron que las investigaciones siguen activas para determinar las circunstancias de la muerte y establecer posibles vínculos con otros hallazgos recientes.

Se busca esclarecer si el vehículo encontrado abandonado en la barriada de La Herrera, así como otro inmueble localizado en la barriada Peña Blanca —ambos hallados el pasado sábado—, guardan relación con este caso.

En lo que va del año, en Panamá Oeste se han reportado 15 muertes violentas: 13 homicidios y 2 femicidios. Los distritos de Arraiján y La Chorrera concentran la mayor incidencia de casos de violencia en la provincia, según registros del Ministerio Público.

El fiscal Martínez no ofreció más detalles sobre la causa de la muerte ni sobre posibles líneas de investigación, a fin de no comprometer el desarrollo de las diligencias en curso.