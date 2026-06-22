Mulino y Petro abordan cooperación bilateral durante reunión por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico

Los gobernantes destacaron los históricos lazos de hermandad entre Panamá y Colombia y reafirmaron su disposición de fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, recibió este lunes en su despacho a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, para desarrollar una reunión bilateral en el marco de las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Durante el encuentro, el mandatario panameño estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, mientras que el presidente colombiano asistió junto a su canciller, Rosa Villavicencio, y el embajador de Colombia en Panamá, Fabio Mariño.

Los gobernantes destacaron los históricos lazos de hermandad entre Panamá y Colombia y reafirmaron su disposición de fortalecer la cooperación entre ambas naciones en áreas de interés común como migración, seguridad fronteriza, turismo, medio ambiente y relaciones comerciales.

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La reunión también sirvió para resaltar la importancia del Bicentenario como una oportunidad para renovar los esfuerzos de integración regional impulsados por el pensamiento del libertador Simón Bolívar.

Ambos mandatarios coincidieron en que esta fecha histórica representa un momento propicio para promover nuevas iniciativas de colaboración y fortalecer los vínculos entre los países de la región.