Asamblea de la OEA y Bicentenario del Congreso Anfictiónico obligan al MOP a pausar obras en vía Israel y el puente de las Américas

Las autoridades informaron que el restablecimiento y reprogramación de este calendario de obras viales se comunicará oportunamente una vez culminen las agendas oficiales de la cumbre internacional.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha ordenado la suspensión provisional de los trabajos de mantenimiento y mejoras viales contemplados para la vía Israel y el puente de las Américas.

De acuerdo con la información, la medida responde a estrictos protocolos de seguridad institucional ante el desarrollo del Congreso Anfictiónico y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la capital, eventos internacionales que conmemora su bicentenario y que congrega a diversos mandatarios y delegaciones oficiales de la región.

Las intervenciones programadas en la vía Israel, orientadas al mejoramiento de la capa de rodadura en el tramo comprendido entre las calles 68 y 71 Este, se preveían ejecutar en un horario nocturno de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

Estas labores, que forman parte del proyecto global de estudio, diseño, construcción y rehabilitación vial del distrito de Panamá, demandaban cierres totales e importantes desvíos vehiculares que ahora quedan sin efecto.

Paralelamente, las actividades planificadas sobre el puente de las Américas en sentido de Panamá Oeste hacia la capital, consistentes en la colocación e instalación de banderas y que requerían cierres parciales de carriles durante la noche, también han sido pospuestas de manera indefinida por razones logísticas y de orden público.

Las autoridades informaron que el restablecimiento y reprogramación de este calendario de obras viales se comunicará oportunamente una vez culminen las agendas oficiales de la cumbre internacional.

Información de Luis Mendoza

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