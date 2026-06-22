Asamblea de la OEA y Bicentenario del Congreso Anfictiónico obligan al MOP a pausar obras en vía Israel y el puente de las Américas

Las autoridades informaron que el restablecimiento y reprogramación de este calendario de obras viales se comunicará oportunamente una vez culminen las agendas oficiales de la cumbre internacional.

Congreso Anfictiónico: Suspenden trabajos en vía Israel por protocolos de seguridad

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha ordenado la suspensión provisional de los trabajos de mantenimiento y mejoras viales contemplados para la vía Israel y el puente de las Américas.

De acuerdo con la información, la medida responde a estrictos protocolos de seguridad institucional ante el desarrollo del Congreso Anfictiónico y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la capital, eventos internacionales que conmemora su bicentenario y que congrega a diversos mandatarios y delegaciones oficiales de la región.

Las intervenciones programadas en la vía Israel, orientadas al mejoramiento de la capa de rodadura en el tramo comprendido entre las calles 68 y 71 Este, se preveían ejecutar en un horario nocturno de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

Estas labores, que forman parte del proyecto global de estudio, diseño, construcción y rehabilitación vial del distrito de Panamá, demandaban cierres totales e importantes desvíos vehiculares que ahora quedan sin efecto.

Paralelamente, las actividades planificadas sobre el puente de las Américas en sentido de Panamá Oeste hacia la capital, consistentes en la colocación e instalación de banderas y que requerían cierres parciales de carriles durante la noche, también han sido pospuestas de manera indefinida por razones logísticas y de orden público.

Las autoridades informaron que el restablecimiento y reprogramación de este calendario de obras viales se comunicará oportunamente una vez culminen las agendas oficiales de la cumbre internacional.

Información de Luis Mendoza

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