Asamblea General de la OEA en Panamá: Vicesecretario de Estado de EEUU liderará delegación en la sesión ordinaria

Según informó la Embajada de Estados Unidos en Panamá , esta participación forma parte del compromiso de la administración del presidente Donald Trump de fortalecer las asociaciones en todo el hemisferio occidental y promover la seguridad y la prosperidad comunes en nuestra región.

Ciudad de Panamá/El vicesecretario de Estado Christopher Landau llegará a Panamá para encabezar la delegación de los Estados Unidos en el 56.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante los días 22 y 23 de junio.

En su visita oficial, el vicesecretario Landau se reunirá con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y con otros altos funcionarios extranjeros y socios regionales para impulsar las prioridades de los Estados Unidos, entre las que se incluyen la soberanía, la seguridad fronteriza, la gobernanza democrática, la seguridad regional, la competitividad comercial y una OEA con mayor rendición de cuentas.

Como parte de su agenda oficial, Landau promoverá una cooperación más estrecha para hacer frente a la inmigración ilegal, la delincuencia transnacional y los desafíos de seguridad en común, incluidos los de Haití y Nicaragua, a la vez que impulsará una transición democrática en Venezuela, la protección de la democracia de Bolivia y fomentará asociaciones económicas de confianza.

Según informó la Embajada de Estados Unidos en Panamá, esta participación forma parte del compromiso de la administración del presidente Donald Trump de fortalecer las asociaciones en todo el hemisferio occidental y promover la seguridad y la prosperidad comunes en nuestra región.

Con 94 delegaciones, cinco jefes de Estado confirmados y una agenda marcada por temas como la democracia, la situación en Venezuela y Haití, la seguridad hemisférica y el crimen organizado, Panamá se convierte nuevamente en el centro del diálogo continental durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se desarrolla del 20 al 27 de junio.

El canciller Javier Martínez-Acha defendió la necesidad de un "multilateralismo útil" para enfrentar los desafíos de la región, mientras que el secretario general del organismo, Albert Ramdin, destacó que "Panamá demuestra el compromiso de un país pequeño en tamaño pero grande en impacto", al convertirse en sede de uno de los principales encuentros políticos del hemisferio.

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