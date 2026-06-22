Panamá y China buscan retomar diálogo técnico sobre acuerdo de 'Nación Más Favorecida'

Panamá/La Embajada de China en Panamá expresó su interés en celebrar una reunión técnica para avanzar en la negociación del Acuerdo de Nación Más Favorecida y abordar las recientes inspecciones y detenciones relacionadas con embarcaciones. Así lo anunció el canciller, Javier Martínez- Acha Vásquez.

Nosotros respetamos a China, respetamos a todos nuestros socios comerciales, a todos nuestros socios diplomáticos, pero sobre todo y lo más importante, respetamos la Constitución de nuestro país", afirmó.

Cabe señalar, que China debe enviar a su nuevo embajador al país.

Por su parte, el vicecanciller Carlos Hoyos aseguró que Panamá mantiene vigilancia sobre su marina mercante y las situaciones que involucran embarcaciones con bandera panameña.

"Nosotros somos rápidos para asegurarnos de que la información que se hace pública es corroborada y es cierta", expresó.

Añadió que el país ha reiterado su llamado "a la paz y a la libertad de navegación" y mantiene el seguimiento de los incidentes recientes relacionados con naves de registro panameño.

Panamá mantiene un seguimiento permanente a los incidentes que involucran a su flota mercante, luego de que una embarcación con bandera panameña fuera atacada con drones en el Mar Negro. El hecho, ocurrido la semana pasada, dejó un tripulante fallecido y dos heridos, según informó la Autoridad Marítima de Panamá.

El principio o Acuerdo de Nación Más Favorecida (NMF) es una figura ampliamente utilizada en el comercio internacional. Está contemplado en las normas de la Organización Mundial del Comercio y significa que un país concede a otro el mismo trato comercial preferencial que otorga a cualquier otro socio.

En el caso de Panamá y China, ambos países iniciaron negociaciones para un Tratado de Libre Comercio y han discutido la aplicación del principio de Nación Más Favorecida en diversos ámbitos.