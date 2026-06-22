Juan Diego Vásquez: Vamos conversa con varias bancadas para la elección del 1 de julio en la Asamblea

El líder de la coalición Vamos y exdiputado Juan Diego Vásquez analizó las futuras alianzas en la Asamblea Nacional, los conflictos de interés en la mina Donoso y la ola de violencia que atraviesa el país.

Ciudad de Panamá/De cara a la elección de la junta directiva del próximo 1 de julio, Juan Diego Vásquez aseguró que la bancada de Vamos mantiene conversaciones con diversas bancadas. Sobre una posible alianza con los parameñistas, señaló que ellos deben ponerse de acuerdo primero.

Vásquez no descartó que, tras las conversaciones con las bancadas, Vamos también podría anunciar que va con candidato propio para la elección de junta directiva del próximo 1 de julio.

El exdiputado Vásquez enfatizó la necesidad de reuniones presenciales con todos los diputados para contar votos reales, advirtiendo que el gobierno se ha metido con más tino para asegurar el apoyo a su candidata.

Además, Vásquez hizo autocrítica al admitir que en ocasiones se equivocaron al apoyar a ciertas personas, pero subrayó que separar a quienes cometen actos contra la organización es la decisión más inteligente para proteger la confianza popular.

Vásquez adelantó que su enfoque en la Asamblea Nacional girará en torno a la economía, la niñez y la lucha frontal contra la corrupción.

Auditoría a la mina Donoso

Respecto a la reciente entrega del informe de auditoría de la mina Donoso, Vásquez criticó que el ministro de Comercio e Industrias, parezca abogar por la empresa en lugar de por los panameños.

Advirtió sobre graves conflictos de interés en el análisis y exigió que el Estado respete el Acuerdo de Escazú, evitando que tres ministros monopolicen la decisión. También cuestionó la actual postura del ministro de Ambiente, recordando su férrea oposición al contrato minero años atrás.

Crisis de seguridad

Al abordar la crisis de seguridad, Vásquez fue contundente al señalar que el actual presidente conoce muy bien la realidad del crimen organizado por su paso previo como ministro.

Señaló al Órgano Ejecutivo de intentar "tapar" la violencia hablando de otros temas, recordando el reciente asesinato de una niña inocente en medio de un sicariato a plena luz del día.

Para el exdiputado, el crimen debe atacarse con data científica y reuniendo al Consejo de Política Pública Criminológica. Advirtió que los criminales de hoy son consecuencia de malas políticas sociales del pasado, pero el gobierno actual sigue cultivando comunidades olvidadas.

Finalmente, denunció que existe una justicia selectiva, donde el gobierno aplica "mano dura" a sus enemigos, pero libera a amigos y funcionarios corruptos, rompiendo el imperio de la ley.