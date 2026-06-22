Asamblea de la OEA: Panamá asume rol protagónico con el foco en el multilateralismo, seguridad y migración

La embajadora Ana Irene Delgado destacó que el país preside comisiones clave del organismo y recibe a más de 30 cancilleres y delegaciones de todos los continentes en un momento histórico para el multilateralismo.

Ciudad de Panamá/Panamá vive un momento histórico al convertirse en sede de la Asamblea General 56 de la Organización de Estados Americanos (OEA), exactamente dos siglos después de que el libertador Simón Bolívar convocara a los países de la región en 1826 para fortalecer el multilateralismo, la democracia y la seguridad.

Así lo destacó la embajadora Ana Irene Delgado, representante de Panamá ante la OEA, quien detalló la agenda y los desafíos que se abordan en esta jornada.

Panamá preside comisiones clave en la OEA

La embajadora Delgado informó que Panamá fue electa por aclamación para presidir dos comisiones fundamentales: la Comisión de Seguridad Hemisférica y la Comisión de Asuntos Migratorios. En ambas, el país cuenta con vicepresidencias de naciones de Sudamérica y el Caribe.

En materia de seguridad, la funcionaria destacó el trabajo en temas de drogas, migración y refugiados. Además, anunció que dos comisionados panameños, Scarlett Valdés y Bejarano, se graduaron del Colegio Interamericano de Defensa en Washington D.C. con una maestría, y ya retornan a la capital para compartir esos conocimientos con las entidades de seguridad del Estado.

En la Comisión de Asuntos Migratorios, se ha trabajado en el fortalecimiento de los derechos humanos de los migrantes, con aportes fundamentales de los países miembros.

Geopolítica y temas regionales

Sobre los cambios geopolíticos en la región, la embajadora mencionó los recientes resultados electorales en Colombia, sumados a los cambios observados en Perú, Honduras, Bolivia y Chile. "Panamá es un país de diálogo, un país de consenso", afirmó, y destacó que el presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha mantienen una postura respetuosa de las instituciones y la democracia.

En cuanto a la agenda, se abordarán temas como la situación de Bolivia, con un diálogo convocado por tres cancilleres; Haití, un tema en el que el secretario general ha trabajado por años; y Venezuela, donde Panamá mantiene una posición clara. También se debate la situación de Nicaragua a través del Grupo de Amigos de Nicaragua dentro de la OEA.

Participación internacional

La embajadora confirmó la llegada de tres jefes de Estado, el vicepresidente de El Salvador y más de 30 ministros de Relaciones Exteriores. Además, se reciben delegaciones de Europa, Asia y África, ya que la OEA cuenta con estados observadores de todos los continentes. Organismos como el IICA y la OPS también participan en las plenarias y reuniones de sociedad civil.

Panamá, país fundador de la OEA en 1948, acoge por tercera vez este evento, junto a otras reuniones como el Foro de Jóvenes y de las Democracias, reafirmando su vocación multilateral.