Asamblea de la OEA en Panamá aprueba resoluciones sobre salud mental, derechos humanos y presupuesto del organismo

La primera sesión plenaria del 23 de junio de 2026 dejó como saldo pronunciamientos sobre la situación en Nicaragua, los 25 años de la Carta Democrática y nuevas iniciativas de salud mental.

Ciudad de Panamá/Panamá se consolidó como el epicentro de la diplomacia hemisférica con la instalación de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Durante la primera sesión plenaria, del pasado martes 23 de junio, los representantes de países aprobaron una extensa lista de declaraciones y resoluciones que marcan la hoja de ruta del organismo para el próximo periodo.

Democracia y derechos humanos

Uno de los puntos que concentró la atención de los Estados miembros fue la aprobación de la Declaración sobre la situación en Nicaragua, un tema recurrente en la agenda diplomática regional. Asimismo, la Asamblea dedicó un espacio a la conmemoración de hitos institucionales, destacando la Carta Democrática Interamericana, cuyo vigésimo quinto aniversario fue reconocido mediante una resolución especial.

En materia de inclusión social, los representantes avalaron la extensión del Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, junto con su respectivo programa de acción. La sesión también recordó el trigésimo aniversario del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), reafirmando el compromiso regional con la protección de grupos vulnerables.

Agenda técnica, salud y presupuesto institucional

Más allá de los temas políticos, la jornada arrojó decisiones fundamentales para el desarrollo regional. Se aprobó una declaración enfocada en el mejoramiento de la salud mental en las Américas, promoviendo acciones intersectoriales y de todo el gobierno para atender esta problemática.

En el ámbito financiero y administrativo, se dio luz verde al Programa-Presupuesto de la OEA para 2027, acompañando esta decisión con reformas al Estatuto del Tribunal Administrativo. El sector de las comunicaciones también fue protagonista, estableciendo el papel prioritario de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel) en el desarrollo de las tecnologías de la información, aprobando además las modificaciones a su estatuto y reglamento.

Nota relacionada: Mulino llama desde la OEA a fortalecer la democracia y la cooperación regional

Finalmente, la Asamblea se centró en la gestión operativa, aprobando resoluciones sobre la gestión de mandatos, nuevas iniciativas hemisféricas de desarrollo integral y el fortalecimiento de la eficacia del Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia.

Documentos oficiales aprobados

Los textos completos de las declaraciones y resoluciones aprobadas en esta primera sesión plenaria ya se encuentran disponibles en el portal de documentos de la OEA: