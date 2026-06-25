Terremoto en Venezuela: Presidente Mulino anuncia envío de misión de rescatistas de Sinaproc

El último reporte indica que se han contabilizado al menos 164 muertos y casi 1,000 heridos, cifra que podría aumentar.

El Gobierno de Panamá, por instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó el envío de una misión de apoyo humanitario y rescate hacia Venezuela, tras los fuertes terremotos registrados en ese país suramericano en la noche del miércoles 24 de junio.

De acuerdo con los reportes, en Venezuela se registraron dos eventos telúricos de magnitudes 7.2 y 7.5, que generaron una serie de afectaciones estructurales y de infraestructura en distintas regiones, siendo La Guaira uno de los sitios más afectados por este desastre natural.

El último reporte indica que se han contabilizado al menos 164 muertos y casi 1,000 heridos, cifra que podría aumentar.

Posteriormente, se han reportado más de 10 réplicas, lo que ha mantenido en alerta a las autoridades locales y a los equipos de emergencia.

Ante esta situación, Panamá activó el desplazamiento de alrededor de 20 agentes especializados del Sistema Nacional de Protección Civil, Sinaproc, con el objetivo de colaborar en las labores de búsqueda, rescate y salvamento en las zonas impactadas.

He instruido el envío de una misión de rescatistas y personal de Sinaproc a Venezuela a fin de colaborar en las misiones de rescate y salvamento. Esperamos que se logre estabilizar los efectos de esta tragedia”, escribió el mandatario en la red social X.

El presidente Mulino señaló que la medida busca aportar a los esfuerzos regionales de respuesta ante la emergencia y expresó su esperanza de que la situación en Venezuela pueda estabilizarse en el menor tiempo posible, mientras continúan las labores de atención a las personas afectadas.

Al conocer sobre la tragedia, el mandatario hizo saber que cuentan con el respaldo de todos los panameños. “Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos”, escribió Mulino en un mensaje en su cuenta de X.

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