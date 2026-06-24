Venezuela declara estado de emergencia tras devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer sismo, de magnitud 7.2 , ocurrió a las 18:04 hora local (22:04 GMT) con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este miércoles 24 de junio el estado de emergencia nacional tras los dos fuertes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron gran parte del país, provocando derrumbes, daños estructurales, cortes eléctricos y escenas de pánico en Caracas.

Según informó Rodríguez en una alocución transmitida por medios oficiales, al menos 20 réplicas se han registrado después de los movimientos telúricos, mientras las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños.

Uno de los impactos más significativos fue el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país, ubicado a unos 39 kilómetros de Caracas.

"Se encuentra cerrado por graves daños en su infraestructura", anunció Rodríguez al confirmar la suspensión de operaciones aéreas.

Dos terremotos en menos de un minuto

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer sismo, de magnitud 7.2, ocurrió a las 18:04 hora local (22:04 GMT) con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón.

Menos de un minuto después se registró un segundo movimiento aún más fuerte, de magnitud 7.5, en una zona cercana.

Los temblores fueron percibidos no solo en Venezuela, sino también en varias regiones de Colombia.

Derrumbes y escenas de desesperación en Caracas

Las imágenes provenientes de la capital venezolana muestran importantes daños materiales. Un periodista de la AFP observó el colapso total de un edificio residencial de 22 pisos en el sector de Altamira.

Familiares y vecinos permanecían en el lugar intentando localizar a personas atrapadas entre los escombros, mientras voluntarios participaban en labores de rescate.

En un centro comercial de la misma zona, la sacudida provocó la caída de mercancías y una evacuación masiva.

"Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso del centro comercial. De unos negocios se cayeron muchas cosas. Salimos por las escaleras de emergencia", relató Heidi Romero, comerciante de 42 años.

Otra residente, Odalis Escalona, describió daños severos dentro del edificio.

"Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible", afirmó.

Cortes eléctricos y suspensión del suministro de gas

Además de los daños estructurales, numerosas zonas de Caracas quedaron sin electricidad. En distintas calles podían observarse vidrios rotos, fachadas desprendidas y escombros.

Miles de personas permanecieron en espacios abiertos por temor a nuevas réplicas.

El ministro Diosdado Cabello informó que los estados de Trujillo, Carabobo, Miranda y La Guaira estuvieron entre las regiones donde el sismo se sintió con mayor intensidad.

Como medida preventiva, el Gobierno ordenó suspender temporalmente el suministro de gas directo a edificios de Caracas para evitar explosiones o fugas.

"Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir ningún tipo de accidente con el gas", explicó Cabello.

Autoridades descartan riesgo de tsunami

Pese a la magnitud de los terremotos, las autoridades descartaron cualquier amenaza para las costas venezolanas.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos informó que no existe riesgo de tsunami asociado a los movimientos sísmicos registrados frente al litoral venezolano.

Los organismos de emergencia mantienen operativos de evaluación y rescate mientras continúan registrándose réplicas en distintas zonas del país.