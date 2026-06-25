Terremotos en Venezuela: Sinaproc activa protocolos; Panamá organiza envío de ayuda humanitaria

El director del Sinaproc Panamá, Omar Smith, detalló la crítica situación en La Guaira y la logística de la ayuda humanitaria para apoyar a las víctimas de los terremotos.

Ciudad de Panamá/Dos potentes sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron este miércoles a Venezuela, provocando el colapso de edificios, escenas de pánico en Caracas y un saldo preliminar que ya supera los 164 muertos y casi mil heridos.

Ante esta catástrofe, Panamá se moviliza. Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), analizó la magnitud del evento y la estrategia de rescate.

De acuerdo con el monitoreo que mantiene Sinaproc, la zona más afectada es el estado La Guaira, en Venezuela. Smith advirtió que el número de edificios colapsados sigue en aumento. Además, confirmó que la pista del aeropuerto de Maiquetía sufrió daños.

Las autoridades de aeronáutica civil en Venezuela trabajan para habilitar esta terminal, ya que será la principal vía para la recepción de la asistencia humanitaria internacional. En Caracas, el Metro fue suspendido por prevención, las clases se detuvieron y las líneas vitales de agua, energía y comunicaciones presentan severas afectaciones.

Ventana crítica de rescate y respuesta médica

Omar Smith enfatizó que las primeras 24 horas son el factor determinante para salvar vidas. A medida que avanza el tiempo, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen drásticamente.

El principal desafío médico en las estaciones hospitalarias es atender el síndrome por aplastamiento y los traumatismos severos causados por las estructuras caídas. Ante esto, se ha hecho un llamado urgente a la movilización del personal médico para reforzar las áreas de trauma y urgencias.

Smith detalló que equipos de Naciones Unidas ya están sobre el terreno. Igualmente, fuerzas de tarea de Estados Unidos, México, República Dominicana, El Salvador, Catar y Francia organizan su despliegue para sumarse a las labores de búsqueda.

Panamá organiza la ayuda humanitaria

Siguiendo las instrucciones presidenciales, Panamá ya formalizó el ofrecimiento de ayuda humanitaria a Venezuela. Omar Smith aseguró que el Sinaproc se encuentra organizando la logística para habilitar centros de acopio.

El objetivo es recibir donaciones y coordinar directamente con los organismos internacionales el desplazamiento inmediato de los suministros y el personal prehospitalario hacia las zonas devastadas por los sismos en Venezuela.