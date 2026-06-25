Terremoto en Venezuela: Alcaldía de Panamá activa centro de acopio en el edificio Haitillo

La Alcaldía de Panamá informó que la recepción de los artículos se llevará a cabo durante los días jueves y viernes en un horario corrido de 8:00 AM a 4:00 PM en la p lanta baja del Edificio Hatillo .

En una rápida respuesta de fraternidad y asistencia humanitaria, la Alcaldía de Panamá anunció la apertura oficial de un centro de acopio bajo la campaña "Todos con Venezuela".

Esta movilización institucional surge tras la grave emergencia que atraviesa el territorio venezolano, azotado la noche del miércoles 24 de junio por dos violentos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, seguidos de más de una veintena de réplicas que han dejado cuantiosos daños y miles de damnificados.

La iniciativa busca convocar a toda la ciudadanía a sumarse solidariamente para recaudar insumos indispensables. La Alcaldía de Panamá informó que la recepción de los artículos se llevará a cabo durante los días jueves y viernes en un horario corrido de 8:00 AM a 4:00 PM en la planta baja del Edificio Hatillo.

¿Qué se puede donar?

Alimentos no perecederos: Comidas enlatadas (atún, sardinas, frijoles, vegetales, maíz, sopas instantáneas), arroz, pasta, avena empaquetada, leche en polvo, barras de cereal o granola, galletas y café o té instantáneo.

Comidas enlatadas (atún, sardinas, frijoles, vegetales, maíz, sopas instantáneas), arroz, pasta, avena empaquetada, leche en polvo, barras de cereal o granola, galletas y café o té instantáneo. Artículos de emergencia: Linternas, pilas (AA y AAA), cargadores portátiles (power banks), bolsas de basura resistentes, cascos, martillos e insumos médicos o de rescate.

Linternas, pilas (AA y AAA), cargadores portátiles (power banks), bolsas de basura resistentes, cascos, martillos e insumos médicos o de rescate. Higiene personal y sanitaria: Jabones de baño y de lavar, cepillos y pasta dental, toallas sanitarias, pañales (para niños y adultos), papel higiénico, toallitas húmedas, desodorantes y afeitadoras desechables.

Jabones de baño y de lavar, cepillos y pasta dental, toallas sanitarias, pañales (para niños y adultos), papel higiénico, toallitas húmedas, desodorantes y afeitadoras desechables. Otros artículos: Ropa ligera y seca (limpia, en buen estado o preferiblemente nueva), mochilas o bolsas reutilizables para el armado de los kits, y artículos escolares.

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