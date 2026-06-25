Sismos de las últimas 24 horas: Venezuela con 7.5 y Japón con 6.9 marcan el panorama mundial

Venezuela experimentó una intensa actividad sísmica. Los eventos de mayor impacto ocurrieron con una magnitud de 7.5 y 7.2 , localizados al oeste de Caracas.

Panamá/En las últimas 24 horas, la actividad sísmica global ha estado marcada por dos movimientos telúricos de gran magnitud registrados en Venezuela y Japón.

De acuerdo con los datos recopilados, estas naciones fueron epicentro de los terremotos más intensos del día, sumándose a una lista de eventos registrados en diversas partes del planeta.

Venezuela sacudida por sismos de gran magnitud

Venezuela experimentó una intensa actividad sísmica. Los eventos de mayor impacto ocurrieron con una magnitud de 7.5 y 7.2, localizados al oeste de Caracas (a 179 km y 177 km de distancia, respectivamente). Adicionalmente, se registraron otros dos sismos de menor escala en las cercanías de la capital: uno de magnitud 4.5 al noreste de la ciudad y otro de 4.4 al este.

Japón registra un terremoto de 6.9

Por su parte, Japón enfrentó un significativo sismo de magnitud 6.9 al este de Hachinohe. Horas después, en la misma zona, se reportó un nuevo movimiento de 4.3. Asimismo, el país asiático registró otro evento de magnitud 4.4 al suroeste de Sapporo.

Actividad sísmica en el resto del mundo

Además de Venezuela y Japón, el monitoreo global reportó movimientos telúricos en países como Estados Unidos —con un sismo de 5.6 al noroeste de Sacramento y otro de 3.6 en Hawái—, Papúa Nueva Guinea (5.4), México (4.9), Filipinas (4.9 y 4.5), Chile (4.5 y 4.4), Perú (4.6), Uzbekistán (4.3) y Puerto Rico (2.8).

Toda la información presentada en esta nota ha sido extraída directamente del registro de sismos de las últimas 24 horas del portal Datos Mundial (https://www.datosmundial.com/terremotos.php).

Registro completo de sismos de las últimas 24 horas

A continuación, se detalla el listado completo de los movimientos telúricos registrados a nivel mundial en el periodo mencionado:

Nota: Los horarios de los eventos están expresados en Tiempo Universal Coordinado (UTC) según la fuente original.