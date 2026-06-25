Golpe al crimen organizado en San Joaquín: cae alias 'Cálido Lince' junto a otros sospechosos

De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal es objeto de investigaciones por su presunta vinculación con delitos de homicidio, lesiones personales, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad ciudadana.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron este jueves la Operación Bastión, una acción dirigida contra la pandilla autodenominada “HP San Joaquín”, que dejó como resultado la aprehensión de seis personas, entre ellas el presunto cabecilla del grupo criminal conocido con el alias de “Cálido Lince”.

Los allanamientos fueron desarrollados en el sector de San Joaquín por agentes de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Fiscalía de Asociación Ilícita, como parte de investigaciones relacionadas con el delito de pandillerismo y otros hechos delictivos.

De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal es objeto de investigaciones por su presunta vinculación con delitos de homicidio, lesiones personales, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad ciudadana.

La operación fue encabezada por el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quien supervisó las diligencias que permitieron ubicar y capturar a los sospechosos. Durante los allanamientos también se logró el decomiso de un arma de fuego y otros indicios que serán analizados dentro de las investigaciones en curso.

Por su parte, el Ministerio Público informó que entre los aprehendidos figura el supuesto líder de la organización criminal denominada “HP”, considerada una de las estructuras bajo investigación en el área de San Joaquín.

Las autoridades señalaron que las diligencias continúan y no descartan nuevas acciones como parte de las investigaciones destinadas a desarticular por completo esta organización delictiva.

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