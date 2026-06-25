'Bota' inmovilizadora para vehículos mal estacionados: Conductores deberán pagar $75.00 para liberar el neumático

Aunque los detalles operativos aún se encuentran en revisión, el representante indicó que el proceso podría realizarse de forma digital mediante códigos QR que permitan al conductor conocer la infracción y efectuar el pago correspondiente.

Ciudad de Panamá/La inmovilización temporal de vehículos mediante el uso de una "bota" será la nueva herramienta con la que contará el Municipio de Panamá para combatir el estacionamiento indebido en aceras, áreas verdes, servidumbres y otros espacios públicos del distrito capital.

Así lo explicó el representante de Bella Vista, César Kiamco, luego de que el Consejo Municipal aprobara recientemente el acuerdo que establece esta medida, la cual se encuentra actualmente en fase de reglamentación e implementación.

Según Kiamco, la iniciativa busca recuperar espacios públicos para los peatones y contribuir a mejorar la movilidad y la caminabilidad en la ciudad.

"Hoy por hoy hay un desorden y quien paga las consecuencias de ese desorden usualmente es el más débil, en este caso el peatón", señaló.

La medida contempla la colocación de un inmovilizador temporal a los vehículos que se encuentren estacionados en lugares prohibidos. El procedimiento incluirá la documentación de la infracción, la notificación al propietario del vehículo y el pago correspondiente para retirar el dispositivo.

Aunque los detalles operativos aún se encuentran en revisión, el representante indicó que el proceso podría realizarse de forma digital mediante códigos QR que permitan al conductor conocer la infracción y efectuar el pago correspondiente.

Kiamco explicó que el acuerdo establece inicialmente una sanción de 75 dólares para liberar el vehículo, aunque algunos aspectos relacionados con el monto y la posible aplicación progresiva para infractores reincidentes todavía deben ser definidos durante la reglamentación.

El representante aclaró además que esta medida administrativa no sustituye las multas contempladas tanto por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, así como por la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional.

En algunos puntos de la ciudad persiste el problema de estacionamiento indebido, entre ellos áreas cercanas al parque Urracá, Campo Alegre, la calle Elvira Méndez y sectores donde existen ciclovías y espacios peatonales.

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Un recorrido realizado por TVN Noticias evidenció vehículos estacionados sobre una ciclovía en las inmediaciones de la Cámara de Comercio, así como intervenciones realizadas en los alrededores del Hospital Santo Tomás para evitar que los automóviles ocupen zonas destinadas al tránsito de peatones y pacientes.

El representante explicó que uno de los objetivos de su gestión es convertir a Bella Vista en el corregimiento "más caminable y más caminado" de la ciudad de Panamá, mediante intervenciones en aceras, intersecciones y espacios públicos que permitan a peatones, personas con discapacidad, adultos mayores y niños desplazarse de forma más segura.

La iniciativa deberá ser publicada en Gaceta Oficial antes de entrar en vigencia y posteriormente, comenzará un plan piloto para definir las primeras zonas donde se aplicará la medida.

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