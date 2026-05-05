Inseguridad crece en Bella Vista y residentes piden más presencia policial

El representante de Bella Vista insistió en la necesidad de reforzar la seguridad en la zona. “Yo creo que tiene que haber un esfuerzo de reforzar presencia policial, de mejor vigilancia remota y digital (…) eso se resuelve con presencia” , señaló.

Panamá/La inseguridad continúa siendo una preocupación constante para los residentes de los corregimientos de Bella Vista y avenida Balboa, donde en los últimos días se ha registrado un aumento en hurtos y robos que ha encendido las alarmas entre vecinos y autoridades locales.

El tema recientemente había sido abordado por representantes comunitarios con la Policía Naciona ante los reiterados reclamos por mayor presencia policial, especialmente tras la difusión de videos que muestran la agresión a una pareja en plena vía pública.

El representante del corregimiento de Bella Vista, César Kiamco, describió la situación como alarmante. Contó que en uno de los hechos una vecina fue "atacada por la espalda, por una persona probablemente drogada, y abandonada en medio de los arbustos,en plena avenida Balboa". Un lugar que transitan turistas y además los propios vecinos.

Kiamco insistió en la necesidad de reforzar la seguridad en la zona. “Yo creo que tiene que haber un esfuerzo de reforzar presencia policial, de mejor vigilancia remota y digital (…) eso se resuelve con presencia”, señaló.

El representante advirtió que los hechos delictivos no se limitan a horas de la noche, sino que también se registran en la tarde e incluso en momentos de alta circulación de personas, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad entre los residentes.

“Se está repitiendo con frecuencia y esto obviamente crea una incertidumbre muy grande entre los vecinos que llaman a las autoridades (…) porque la inseguridad no se soporta”, manifestó.

Entre las propuestas planteadas se incluyen el aumento de rondas policiales, tanto vehiculares como en bicicleta, así como el uso de agentes encubiertos para identificar el modo de operación de los delincuentes.

A pesar de que en Bella Vista operan al menos ocho programas de vecinos vigilantes en coordinación con la Policía Nacional, los residentes consideran que estas medidas no son suficientes y piden una respuesta más contundente.

Además, se plantea fortalecer la colaboración con comercios del área para que las cámaras de seguridad puedan ser utilizadas de forma inmediata por las autoridades, como parte de una estrategia integral para prevenir delitos.

En una zona caracterizada por su actividad turística y comercial, los vecinos esperan que sus llamados sean atendidos y que se implementen acciones concretas que devuelvan la tranquilidad a las calles.

Con información de Meredith Serracín.