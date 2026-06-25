Terremoto en Venezuela: Copa Airlines suspende vuelos entre Panamá y Caracas por afectaciones en el aeropuerto

Ante esta situación de emergencia, Copa Airlines recomienda consultar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y mantenerse atentos a nuestros canales oficiales para más información.

Copa Airlines informó que, debido a las afectaciones sufridas por el aeropuerto de Maiquetía a raíz de los terremotos registrados en Venezuela, los vuelos entre Panamá y Caracas programados para la noche del miércoles 24 y el jueves 25 de junio han sido cancelados.

La aerolínea detalló que, por el momento, los vuelos desde y hacia el resto de los destinos de Copa en Venezuela se mantienen en itinerario, pero esto podría cambiar rápidamente.

Ante esta situación de emergencia, Copa Airlines recomienda consultar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y mantenerse atentos a nuestros canales oficiales para más información.

Para cambios, se recomienda contactar los centros de llamadas, oficinas de ventas, oficinas de aeropuertos o su agencia de viaje. Para reembolsos, debe tramitar directamente en copa.com.

Copa Airlines reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y colaboradores, y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y con todas las personas afectadas por este lamentable suceso.

Para consultar su vuelo, debe ingresar al siguiente enlace: Estado de vuelos desde Panamá hacia Caracas

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