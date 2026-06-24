Consejo Municipal de Panamá aprueba el uso de 'botas' para inmovilizar vehículos mal estacionados

Con respecto al avance de esta iniciativa, Ruth González, tesorera de la Alcaldía de Panamá, explicó que el proyecto se define actualmente como una norma base que se encuentra en su fase de implementación y reglamentación.

Ciudad de Panamá/El Consejo Municipal de Panamá aprobó un proyecto que establece la inmovilización temporal de los vehículos que obstruyan o causen daños en las aceras, servidumbres, áreas verdes y otros espacios de uso público dentro del distrito capital.

La medida contempla la colocación de dispositivos de inmovilización, mejor conocidos como "botas", los cuales serán instalados en las llantas de los automóviles que se encuentren estacionados en lugares no permitidos.

Estos dispositivos serán colocados por el personal del Municipio de Panamá en los distintos corregimientos de la capital con el objetivo primordial de proteger las áreas destinadas al uso ciudadano.

Con respecto al avance de esta iniciativa, Ruth González, tesorera de la Alcaldía de Panamá, explicó que el proyecto se define actualmente como una norma base que se encuentra en su fase de implementación y reglamentación.

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González detalló que la institución está trabajando en el plan piloto para definir las zonas donde se iniciará formalmente la aplicación del proyecto, además de aclarar que el conductor infractor deberá cancelar la suma de 75 dólares para poder liberar el automóvil.

La funcionaria de la tesorería municipal también aseguró que la bota no va a causar ningún daño mecánico ni estructural al vehículo retenido.

Por otro lado, se reportó que estas botas corresponden a dispositivos móviles que portarán los inspectores municipales y que se aplicarán de forma inmediata en el momento en que se visualice un auto mal estacionado en un área verde o pública.

Para que esta regulación entre formalmente en vigencia en el distrito, el personal de la Alcaldía de Panamá precisó que la medida primero debe ser publicada de manera oficial en la Gaceta Oficial.

Información de Jessica Román

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