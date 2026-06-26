'Fuera, fuera', gritan residentes a presidenta de Venezuela en zona afectada por terremotos

La mandataria interna visitó la zona donde se realizan labores de rescate en el edificio Petunia, una construcción de 22 pisos en el este de Caracas que se desplomó la tarde del miércoles.

Un grupo de residentes y familiares de personas atrapadas bajo los escombros de un edificio que se desplomó por los terremotos en Venezuela abuchearon el viernes a la presidenta, Delcy Rodríguez, durante una visita en un acomodado barrio de Caracas, constató una periodista de la AFP.

Venezuela sufrió el miércoles dos fuertes sismos de 7,2 y 7,5 grados que han dejado al menos 920 muertos, según cifras oficiales. Los movimientos telúricos provocaron la caída de cientos de edificios en Caracas y en La Guaira, el estado más golpeado.

La mandataria interna visitó la zona donde se realizan labores de rescate en el edificio Petunia, una construcción de 22 pisos en el este de Caracas que se desplomó la tarde del miércoles. En apenas unos segundos, las pérdidas cayeron una tras otra.

Rodríguez asumió la presidencia interna del país tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

"Ya está bueno ya de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo", le gritaron decenas de personas a Rodríguez detrás de la zona acordonada. "El gobierno no está haciendo nada por el pueblo".

La gente trataba de acercarse a la comitiva oficial y la grababa con su teléfono.

La molestia de las personas comenzó cuando vieron que soldados barrían la calle para que Rodríguez pasara. Luego, se estallaron cuando una maquinaria que sacaba escombros se detuvo para permitir la visita.

"Nuestros hijos tienen tres días haciendo voluntariado" y los alejaron de su trabajo por la visita, dijo indignada una mujer. Otros pidieron que continuaran los trabajos de rescate.

Igual que ha sucedido en otros sitios golpeados por los devastadores sismos, cientos de voluntarios se han acercado a estas ruinas para ayudar a remover los escombros.