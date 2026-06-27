Terremotos en Venezuela: Rescatan a un bebé recién nacido entre los escombros

De acuerdo con el usuario que publicó las imágenes en redes sociales, el bebé tenía apenas 18 días de nacido y salió ileso tras permanecer atrapado durante 32 horas.

Imagen de AFP tomada de un video en redes sociales que muestra el rescate de un bebé recién nacido / AFP
AFP
27 de junio 2026 - 08:53

La Guaira, Venezuela/Un bebé recién nacido fue rescatado de un edificio derrumbado, 32 horas después de los dos terremotos que devastaron una ciudad costera de Venezuela. Su madre también fue socorrida.

Un video obtenido por la AFP muestra a los rescatistas trabajando bajo un foco, sobre los escombros, y sacando al bebé entre aplausos la noche del viernes en la ciudad más afectada, La Guaira, al norte de la capital, Caracas.

Lo pasan con cuidado, envuelto en una manta, de una persona a otra antes de limpiarlo suavemente con pañuelos, según muestra el video.

De acuerdo con el usuario que publicó las imágenes en redes sociales, el bebé tenía apenas 18 días de nacido y salió ileso tras permanecer atrapado durante 32 horas.

La madre del niño fue rescatada una hora después que el pequeño.

Al menos 920 personas murieron a causa de los dos terremotos consecutivos del miércoles, de magnitudes 7,2 y 7,5, y miles más resultaron heridas o siguen desaparecidas.

Temas relacionados

terremoto Venezuela rescate
Si te lo perdiste
Lo último
stats