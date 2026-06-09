Estudiantes de la Unachi rechazan designación de Pedro González como rector interino y exigen elecciones anticipadas

La Alianza de Defensa Estudiantil considera que el nuevo rector interino forma parte de la administración cuestionada y pide acelerar el proceso electoral para impulsar cambios profundos en la universidad.

La designación de Pedro González como rector interino de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) ha generado rechazo entre sectores estudiantiles que participaron activamente en las protestas y exigencias que culminaron con la renuncia de la exrectora Etelvina de Bonagas.

Ibrahim Acosta, dirigente estudiantil y miembro de la Alianza de Defensa Estudiantil, aseguró que la salida de Bonagas representa apenas el inicio de un proceso de transformación dentro de la institución.

"Para nosotros esto solo es el inicio de un cambio profundo que queremos entregar a la institución. Han sido 12 años de una administración que no hemos sentido que haya sido transparente tanto con el estudiantado como al ojo público", afirmó.

Aunque reconoció que la designación de González se ajusta a lo establecido en el estatuto universitario, Acosta cuestionó que una figura que formó parte de la administración anterior asuma temporalmente la rectoría.

"Si se supone que queremos un cambio real y queremos demostrarle algo distinto a la población, no podemos dejar a alguien que ya ha estado en la administración", sostuvo.

Estudiantes pedían la renuncia de todos los vicerrectores

Según explicó el dirigente estudiantil, la organización que representa planteó desde el inicio que todos los vicerrectores debían renunciar para permitir una transición más alejada de la estructura administrativa anterior.

Acosta señaló que, de haberse producido esas renuncias, la rectoría interina habría recaído en otra autoridad universitaria siguiendo el orden jerárquico contemplado en la normativa interna.

El estatuto de la universidad establece un plazo máximo de tres meses para convocar nuevas elecciones tras producirse una vacante absoluta en la rectoría.

Sin embargo, los estudiantes consideran que el proceso debe realizarse en un período más corto.

Lo más probable es que en un plazo de un mes ya deberíamos estar en elecciones", manifestó Acosta, quien además hizo un llamado al Tribunal Electoral para que participe como observador del proceso y contribuya a garantizar la transparencia.

Durante la entrevista, el dirigente también se refirió a los cuestionamientos que durante años han rodeado a la administración universitaria y advirtió sobre la necesidad de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

En ese sentido, aseguró que los estudiantes estarán vigilantes de los aspirantes que se postulen para la rectoría y planteó la necesidad de reformar el estatuto universitario.

"Hay que actualizarse. El estatuto universitario debe proteger la parte académica y evitar que la universidad vuelva a convertirse en un espacio partidista", afirmó.

Mientras se desarrolla el proceso de transición, los estudiantes esperan que el Tribunal Electoral Universitario defina el calendario oficial para la elección de las nuevas autoridades que dirigirán la institución.