MAC Panamá presenta 'Caribe Indomable': Una celebración del arte, la cultura y la afrodescendencia

Esta actividad, dirigida a mayores de 18 años, se convierte en el espacio donde el arte, la cultura, la música y la gastronomía convergen para unir a una comunidad activa y diversa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) anuncia la cuarta edición del MAC Popular, que este año se presenta bajo el concepto “Caribe Indomable”, una experiencia que reunirá arte, música, gastronomía y comunidad el próximo 16 de mayo, de 6:00 p.m. a 1:00 a.m.

Consolidado como una plataforma cultural dinámica, MAC Popular es un evento que transforma el museo en un espacio de encuentro donde lo contemporáneo dialoga con lo cotidiano, convocando a diversas audiencias en torno a la creación, la libertad y el intercambio cultural.

Se trata de un concepto inspirado en una de las exposiciones inaugurales del MAC Panamá para este 2026: Otras montañas, las que andan sueltas bajo el agua, bajo la curaduría de Yina Jiménez Suriel (1994, República Dominicana) y Juan Canela (1980, España), que reúne nuevas obras comisionadas a las artistas Nadia Huggins (1984, Trinidad y Tobago) y Tessa Mars (1985, Haití).

“Caribe Indomable” propone una experiencia inmersiva que celebra el Caribe como territorio de resistencia, memoria y reinvención. Esta edición cobra un significado especial al enmarcarse en el Mes de la Etnia Negra que se celebra en Panamá, cada mes de mayo, sumándose a la celebración de la afrodescendencia y reconociendo el profundo legado cultural del Caribe en la construcción de identidades, sonidos y expresiones contemporáneas.

A su vez, el evento se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo. Una fecha que destaca el papel activo de los museos en la sociedad, como espacios que promueven la educación, conexión comunitaria y transformación social.

Esta actividad, dirigida a mayores de 18 años, se convierte en el espacio donde el arte, la cultura, la música y la gastronomía convergen para unir a una comunidad activa y diversa.

La propuesta combina ritmos caribeños con sonidos contemporáneos, que incluye presentación de DJs y espectáculos en vivo que mantendrán el museo activo durante toda la noche.

Además, se ofrecerán recorridos comentados por el MAC Panamá que buscan acercar al público al arte contemporáneo de una manera sencilla y cercana, abriendo nuevas formas de lectura y conexión con las obras.

A esto se suma la “Vereda La Popular”, una experiencia gastronómica que destaca la cocina afroantillana y los sabores del Caribe panameño, combinando tradición con propuestas actuales.

MAC Popular tiene como objetivo recaudar fondos para fortalecer los programas públicos y educativos del museo, contribuyendo al acceso al arte y al desarrollo de espacios inclusivos de reflexión, diálogo, aprendizaje y participación.

En esta edición, una vez más, el MAC Panamá reafirma su vocación como un museo abierto, dinámico y profundamente conectado con su entorno, creando un espacio que conecta al arte y la cultura con la comunidad. Entradas disponibles en Passline.