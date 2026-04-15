Mulino descarta importación de arroz mientras haya inventario nacional y reafirma protección a productores

Ciudad de Panamá/"Deseo dejar claro que, mientras exista arroz en inventario, no se permitirá importación. No se va a desproteger a productores", afirmó el presidente de la República, José Raúl Mulino, en medio del debate por los posibles ajustes en el precio del grano en Panamá.

Costos de producción

Los costos de producción agrícola en el país registran un notable incremento impulsado por factores internacionales, lo que podría impactar directamente el precio de los alimentos en el mercado nacional en los próximos meses. Así lo advirtió Omar Spiegel, presidente del Comité de Productores de Arroz, quien alertó sobre un escenario que ya comienza a afectar al sector y que, de no atenderse, podría trasladarse al consumidor final.

En particular, destacó el alza en la urea, un fertilizante derivado del gas natural, cuyo precio se ha disparado a nivel internacional. "De los dos rubros se han disparado drásticamente, en un 100%", señaló, al detallar que este insumo pasó de costar alrededor de 30 dólares a más de 60 dólares por quintal.

Ante este contexto, la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo) fijó su posición frente a las declaraciones sobre un posible incremento en el precio del arroz como materia prima y sostuvo que, por encima de cualquier escenario, debe prevalecer la garantía de la seguridad alimentaria del país.

El gremio señaló que hay una situación marcada por la inestabilidad del mercado internacional, afectada por crisis económicas externas. Esto provoca un debate sobre cómo varía el precio del grano en toda la cadena que incluye a productores, molineros, distribuidores y comerciantes.