Molineros advierten que seguridad alimentaria debe prevalecer ante posible alza del arroz

Con este pronunciamiento Analmo fijó su posturas sobre el alza del arroz.

Panamá/La Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo) fijó su posición frente a las declaraciones sobre un posible incremento en el precio del arroz como materia prima y sostuvo que, por encima de cualquier escenario, debe prevalecer la garantía de la seguridad alimentaria del país.

El gremio señaló que existe una realidad marcada por la volatilidad del mercado internacional, influida por choques económicos externos, lo que genera un debate sobre el comportamiento del precio del grano a lo largo de la cadena que involucra a productores, molineros, distribuidores y comerciantes.

Hemos sopesado que, si bien es cierto existe una realidad que debate los efectos de la volatilidad del mercado internacional, producto de los choques económicos externos, tenemos la convicción de que, por encima de cualquier otra discusión, debe prevalecer la garantía de la seguridad alimentaria del país", se lee en el comunicado.

Ante este contexto, indicó que sus asociados mantienen un seguimiento continuo del mercado tanto a nivel internacional como local, en coordinación con expertos y consultores externos, con el objetivo de evaluar el comportamiento del sector.

La organización reafirmó su compromiso con el abastecimiento oportuno, estable y accesible del arroz para la población, en medio de un escenario que podría impactar la cadena agroalimentaria.

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También se indicó que Analmo continuará actuando con responsabilidad, transparencia y criterio técnico, tomando decisiones orientadas a resguardar el equilibrio del sector y proteger el interés nacional.

En su pronunciamiento, hizo un llamado a todos los actores de la cadena a mantener la coordinación, la prudencia y el enfoque en el bienestar colectivo, de modo que cualquier medida responda al principio de asegurar la alimentación del país.

Como recordarán, productores en diferentes provincias han anunciado un aumento del arroz entre 15 y 20 centésimos por libra, aduciendo que ha habido un aumento en el costo de los insumos, producto de la guerra en Medio Oriente.