Caso Rita Wald: Deportan a Panamá a Emilio Garzola, requerido por desaparición forzada de la estudiante

El exmiembro de los organismos de seguridad del régimen militar llegó a Panamá en calidad de deportado tras ser ubicado en Nicaragua. Es requerido por la justicia por su presunta vinculación con la desaparición forzada de la dirigente estudiantil Rita Irene Wald Jaramillo, ocurrida en 1977.

La Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Panamá hizo efectiva la aprehensión de Emilio Garzola Ruíz, requerido por las autoridades judiciales por su presunta participación en la desaparición forzada de la estudiante y dirigente estudiantil Rita Irene Wald Jaramillo, ocurrida durante el régimen militar.

Garzola llegó al país en calidad de deportado, luego de ser ubicado en Managua, Nicaragua, el pasado 30 de julio de 2025. Sobre él pesaba una Notificación Roja de Interpol Panamá emitida el 7 de julio de este año.

Tras su arribo, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales panameñas para continuar con el proceso penal correspondiente.

El caso fue reabierto por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía Superior de Descarga del Área Metropolitana.

Garzola y Luis Gómez son investigados por un presunto delito contra la vida e integridad personal en perjuicio de Rita Irene Wald Jaramillo, quien desapareció cuando tenía 17 años.

Te puede interesar: Reabren caso de la dirigente estudiantil Rita Wald desaparecida durante la dictadura militar

La joven, estudiante del colegio José Remón Cantera, era una reconocida dirigente estudiantil que lideró protestas contra la dictadura militar y los Tratados Torrijos-Carter. Fue vista por última vez el 27 de marzo de 1977 en el sector de Obarrio.

La familia de Wald solicitó en reiteradas ocasiones la reapertura de la investigación, mientras que en 2017 el Estado panameño, durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela, pidió perdón públicamente por su desaparición forzada como parte del cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

La reaprehensión de Garzola se produce en medio de la reactivación de investigaciones sobre desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura militar, entre ellas la del sacerdote colombiano Jesús Héctor Gallego, cuyo caso también fue reabierto por orden judicial.