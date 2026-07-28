Premios Juventud 2026: Panamá dice presente con cinco artistas nominados

Tras su paso por Panamá, los premios trasladan este año su escenario a Marbella, España , en una edición que marcará la primera vez que la ceremonia se realiza fuera del continente americano.

La música panameña volverá a tener una destacada representación en los Premios Juventud 2026, luego de que la organización diera a conocer la lista oficial de nominados, en la que figuran Boza, Sech, Eddy Lover, Nando Boom y el productor Dímelo Flow, quienes competirán en distintas categorías de la gala que se celebrará el próximo 3 de septiembre en Marbella, España.

En esta edición, Boza y Sech comparten una nominación en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano gracias a su colaboración en el tema “Paris”, consolidando el impacto internacional que ambos artistas han alcanzado dentro de la música latina.

Por su parte, Eddy Lover, uno de los referentes del reggae romántico panameño, fue nominado en la categoría Mejor Mezcla Urbana por la canción “Ay Dale”, junto al artista puertorriqueño Farruko.

La representación nacional también incluye a Nando Boom y Dímelo Flow, quienes aparecen nominados por el tema “Dem Bow”, una colaboración junto a la dominicana Natti Natasha. La candidatura reconoce tanto el legado de uno de los pioneros del reggae en español como el aporte del productor panameño al desarrollo de la música urbana actual.

De Panamá a Marbella

La presencia panameña en esta edición tiene un significado especial, luego de que Premios Juventud 2025 se celebrara por primera vez en ciudad de Panamá, donde la gala reunió a grandes figuras de la música latina y convirtió al país en el centro de atención de la industria del entretenimiento regional.

Tras su paso por Panamá, los premios trasladan este año su escenario a Marbella, España, en una edición que marcará la primera vez que la ceremonia se realiza fuera del continente americano.

La gala de 2026 contará con cientos de artistas nominados en decenas de categorías, mientras que el público tendrá la oportunidad de elegir a sus favoritos mediante la votación oficial.

Con representantes de distintas generaciones, desde Nando Boom y Eddy Lover hasta Boza, Sech y Dímelo Flow, Panamá vuelve a demostrar su influencia dentro de la música latina y su capacidad para exportar talento a los escenarios internacionales.

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