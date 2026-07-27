Arian Abadi apuesta por el 'timba rock' con su nuevo sencillo 'Hay Pipa Fría'

El intérprete explicó que detrás del proyecto hay un objetivo claro: proyectar la identidad panameña a través de la música.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cantante, actor y productor Arian Abadi continúa explorando nuevos sonidos y ahora presenta "Hay Pipa Fría", un sencillo con el que asegura dar vida a una fusión inédita entre la timba y el rock, una propuesta que busca mostrar la creatividad musical panameña al mundo.

Durante una entrevista en Jelou, por TVN Canal 2, el artista explicó que este lanzamiento forma parte de una evolución musical que ha desarrollado en los últimos años.

"Empecé fusionando géneros folclóricos con pop rock. Primero hice congo con pop, luego típico y ahora estamos cruzando un género un poco más latinoamericano. Estoy haciendo una fusión que es timba con rock, o sea, una canción bien salsera para bailar, pero con rock", comentó.

Cuando se le preguntó si este estilo ya existía, Abadi respondió entre risas: "No existe. Está naciendo en Panamá el género timba rock".

El intérprete explicó que detrás del proyecto hay un objetivo claro: proyectar la identidad panameña a través de la música.

"Cuando digo 'nosotros', hablo de un grupo de músicos y artistas panameños. Estamos tratando de traducirle o presentarle Panamá al mundo", afirmó.

Según explicó, esa filosofía ya había guiado sus anteriores producciones, en las que fusionó ritmos tradicionales con otros géneros contemporáneos y las acompañó de videoclips grabados en lugares emblemáticos del país, como Portobelo y Los Santos.

Para "Hay Pipa Fría", Abadi reunió a un grupo de reconocidos músicos nacionales, entre ellos la percusionista Milagros Blades, el pianista Gabriel Morán, responsable de los arreglos, y el productor Dominick Moreno, quien estuvo a cargo de la grabación, mezcla y masterización.

"Esta canción no hubiese sido posible sin Milagros Blades, Gabriel Morán y Dominick Moreno. Aquí hay muchas cabezas y es lo que yo siempre digo: solo no se llega a ningún lado. Yo solo puse el rock, ellos pusieron la timba, los otros pusieron el sonido y así lo hicimos en familia", expresó.

El tema también cuenta con la participación especial de la actriz Ida María Osorio, mientras que el videoclip fue dirigido por el propio Abadi y filmado en la cafetería Siete Granos, en El Cangrejo. La historia muestra a un grupo de músicos que transforma el establecimiento en una fiesta al ritmo de la timba y el rock.

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La producción musical fue escrita y producida por Arian Abadi junto a Milagros Blades y Gabriel Morán, y reúne a una banda integrada por trompetas, trombones, piano, bajo y percusión, además de bailarines que acompañan la propuesta visual.

Con "Hay Pipa Fría", Abadi busca abrir un nuevo camino dentro de la escena musical panameña y demostrar que la innovación también puede surgir de la mezcla entre géneros tradicionales y contemporáneos.