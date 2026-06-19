Estudiante resulta herido con arma blanca dentro de un colegio en Colón, en medio de una visita de la ministra Molinar

Colón, Panamá/Un estudiante de undécimo grado resultó herido con arma blanca este viernes dentro del Colegio José Guardia Vega, en la provincia de Colón, en un nuevo hecho de violencia registrado en el plantel.

De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió durante la hora de recreo, cuando el estudiante fue atacado dentro de un salón de clases. Este es el segundo caso similar reportado en menos de una semana en este centro educativo.

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Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y funcionarios del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y esclarecer las circunstancias del hecho.

Tras el incidente, Un docente explicó que el proceso se realizó de manera ordenada para garantizar la seguridad de los alumnos. “Estamos haciendo lo que la normativa nos permite”, al tiempo que pidió paciencia a los acudientes mientras se desarrollaba la evacuación.

Padres de familia manifestaron su preocupación por la seguridad dentro del plantel y por los recientes episodios de violencia. Uno de ellos aseguró que “todo el mundo se queda callado” y cuestionó la falta de información oficial sobre lo ocurrido. “La seguridad de los que quieren estudiar está en vano”, Otro acudiente indicó que teme por la integridad de sus hijos y advirtió que la violencia “ya está llegando a las escuelas”.

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La situación se registró mientras la ministra de Educación, Lucy Molinar, realizaba una visita al plantel. La titular de Educación señaló que busca comprender directamente de los estudiantes las razones detrás de estos incidentes.

Muchas veces cuando se dan estas situaciones queremos buscar soluciones en una oficina o con un técnico alejados de la realidad, y vine a conversar con los protagonistas”. — Lucy Molinar - Ministra de Educación

Molinar también consideró que la problemática es más profunda de lo que inicialmente se pensaba. “Creo que el problema es mucho más profundo de lo que hemos imaginado todos”. Además, destacó que estos hechos “no representan esa gran mayoría de muchachos valiosísimos que tiene la provincia” y lamentó que las acciones de unos pocos afecten la imagen del colegio y de la comunidad.

Luego del suceso, los estudiantes fueron evacuados y enviados a sus hogares, mientras unidades de la Policía Nacional y la DIJ mantenían las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Cabe recordar que el año pasado este mismo plantel fue escenario de una riña en la que varios estudiantes resultaron heridos con arma blanca, un antecedente que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia en los centros educativos de la provincia de Colón.