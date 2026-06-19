Marea Verde y The Ocean Cleanup completan primera fase del Proyecto Siete Cuencas

La instalación de una nueva barrera en el río Matías Hernández fortalece la protección de la Bahía de Panamá y suma tres puntos activos de intercepción de residuos.

Ciudad de Panamá/La organización Marea Verde y The Ocean Cleanup anunciaron la puesta en operación de una nueva barrera flotante en el río Matías Hernández, completando así la primera etapa del Proyecto Siete Cuencas, una iniciativa que busca reducir significativamente la cantidad de residuos que llegan a la Bahía de Panamá.

La nueva estructura comenzó a operar durante la temporada lluviosa de 2026, considerada el período de mayor arrastre de desechos desde calles, comunidades y sistemas de drenaje hacia los ríos y posteriormente al mar.

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Con esta instalación, el proyecto suma tres puntos activos de intercepción de residuos en los ríos Juan Díaz, Río Abajo y Matías Hernández, fortaleciendo la estrategia para evitar que los desechos sólidos alcancen uno de los ecosistemas más importantes del país.

El río Matías Hernández fue incluido en esta primera fase debido a su alto aporte de residuos sólidos a la Bahía de Panamá. El afluente atraviesa zonas densamente pobladas de San Miguelito antes de desembocar en el ecosistema costero.

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Según Marea Verde, el modelo implementado en el río Juan Díaz desde 2022 ha permitido evitar que más de 520 mil kilogramos de desechos lleguen al mar. Solo durante 2025, la organización logró interceptar más de 254 mil kilogramos de residuos.

El Proyecto Siete Cuencas contempla la instalación de barreras en los principales ríos urbanos que desembocan en la Bahía de Panamá, entre ellos Curundú, Matasnillo, Río Abajo, Matías Hernández, Juan Díaz, Tocumen-Tapia y río Cabra.

Las proyecciones de la iniciativa incluyen evitar que más de 800 mil kilogramos de residuos lleguen al mar cada año, recuperar al menos 100 mil kilogramos de plástico anualmente y contribuir a la conservación de importantes ecosistemas costeros y aves migratorias.

Además de la intercepción de residuos, el proyecto desarrolla acciones de educación ambiental y programas comunitarios de reciclaje en sectores cercanos a las cuencas intervenidas, con el objetivo de promover una gestión más sostenible de los desechos y mejorar la calidad de vida de las comunidades.