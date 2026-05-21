San Miguelito/El distrito de San Miguelito se prepara para uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años: el teleférico, un sistema de transporte por cable de más de seis kilómetros que buscará conectar a cerca de 300 mil residentes.

En un recorrido realizado por Noticias AM, la periodista Castalia Pascual junto a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, en diversos sectores del distrito, quedó en evidencia que la expectativa por la obra convive con urgencias históricas de la población.