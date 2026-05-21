Clima en Panamá: Jornada climática de calor, lluvias aisladas y altos índices de radiación UV

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevén lluvias débiles e intermitentes sobre sectores de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las condiciones climáticas para este jueves estarán marcadas por lluvias ligeras y aguaceros aislados en distintos puntos del país, de acuerdo con el más reciente boletín meteorológico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevén lluvias débiles e intermitentes sobre sectores de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé. Para la tarde, el pronóstico indica chubascos y aguaceros de ligeros a ocasionalmente fuertes en Colón y Veraguas norte, mientras que en el resto de la región podrían registrarse lluvias dispersas.

En horas de la noche, se esperan chubascos aislados de intensidad ligera a moderada desde el norte de Veraguas hasta Guna Yala. En el Pacífico panameño, las lluvias se mantendrán principalmente al sur del golfo de Panamá durante la madrugada, generando precipitaciones moderadas en Darién sur y la comarca Emberá Sambú, aunque con tendencia a disminuir progresivamente.

Durante la mañana podrían presentarse lluvias aisladas en sectores del norte de Coclé, Panamá y provincias cercanas. Para la tarde, el panorama cambiará con aguaceros moderados y de corta duración a lo largo de la vertiente pacífica, sin descartar episodios fuertes acompañados de actividad eléctrica en Chiriquí, la península de Azuero, Panamá centro-este y Darién.

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El informe también advierte que, en horas de la noche, podrían activarse tormentas y aguaceros sobre zonas marítimas del Pacífico, con incursiones hacia sectores de Darién, Panamá y el sur de Veraguas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre los 24°C y 27.5°C en gran parte del territorio nacional, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central podrían descender hasta los 14°C. Las máximas se ubicarán entre los 31.5°C y 35°C, aunque en tierras altas se mantendrán cerca de los 24°C.

Los vientos predominarán del noreste al noroeste, con velocidades moderadas inferiores a los 25 kilómetros por hora. No obstante, se prevén algunas ráfagas ocasionales en provincias centrales y Panamá Oeste. En sectores de Chiriquí, sur de Veraguas y Darién se esperan corrientes provenientes del suroeste y sur.

Respecto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se pronostican olas entre 1 y 2 metros de altura, con advertencia de precaución hacia el oriente de esa vertiente. En el Pacífico, el oleaje oscilará entre 0.2 y 1 metro de altura. Además, las autoridades alertaron sobre índices de radiación UV-B entre muy altos y extremos en la región central y occidental del país, mientras que en la región metropolitana y el oriente se mantendrán entre moderados y altos.