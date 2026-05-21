San Miguelito/El distrito de San Miguelito se prepara para uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años: el teleférico, un sistema de transporte por cable de más de seis kilómetros que buscará conectar a cerca de 300,000 residentes. Sin embargo, en un recorrido realizado por Noticias AM junto a la alcaldesa Irma Hernández por el sector 4 de Samaria, quedó en evidencia que la expectativa por la obra convive con urgencias históricas de la población.