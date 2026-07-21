Detención provisional para mujer vinculada a homicidio y secuestro en Río Abajo

La investigada fue imputada por cuatro delitos relacionados con un hecho registrado el 18 de junio de 2026, en Villa Rica, donde una persona fue encontrada muerta dentro del maletero de un vehículo y otra permanecía amordazada.

Panamá/Una mujer quedó bajo detención provisional por su presunta participación en un hecho ocurrido el 18 de junio de 2026, en el sector de Villa Rica, corregimiento de Río Abajo, donde fue localizado un vehículo con una persona sin signos vitales en el maletero y otra persona amordazada.

Durante una audiencia de solicitudes múltiples, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana logró que se le imputaran cargos por los presuntos delitos de homicidio doloso agravado, tentativa de homicidio agravado, asociación ilícita para delinquir y robo agravado.

El Ministerio Público anunció que también fue legalizada la aprehensión de la mujer, ejecutada en el sector de La Fabela, en Tanara, distrito de Chepo.

El juez de garantías ordenó la detención provisional al considerar la existencia de riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de afectar los medios de prueba, representar un peligro para la víctima y sus familiares, así como un riesgo para la comunidad debido a la gravedad del caso.

De acuerdo con el Ministerio Público, la medida cautelar también tomó en cuenta que “presuntamente existió una planificación previa y acordada” para cometer el hecho investigado.