Operación Impacto Escolar: Unos 18 acuerdos de pena y 17 detenciones; balance de las audiencias

El objetivo de la operación es sacar de circulación a los delincuentes que comercializan sustancias ilícitas en las periferias y predios de los centros educativos.

Panamá/Unos 18 acuerdos de pena, 17 detenciones y un arresto domiciliario es el saldo de las audiencias de garantías que hasta el momento han sido realizadas tras las aprehensiones de la operación Impacto Escolar.

Este operativo nacional contra el microtráfico de drogas fue liderado por el Ministerio Público y la Policía Nacional. Su objetivo principal es sacar de circulación a los delincuentes que comercializan sustancias ilícitas en las periferias y predios de los centros educativos.

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El despliegue simultáneo movilizó a más de 500 unidades policiales en varias provincias del país, coordinadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y con apoyo logístico del Senan, logrando la aprehensión de alrededor de 40 personas.

Penas por provincia

Las condenas por acuerdos de pena más altas se impusieron en Panamá Oeste, donde un implicado fue sentenciado a 170 meses de cárcel, seguido por la provincia de Panamá con penas de hasta 140 meses.

El recuento de los acuerdos de penas y las medidas cautelares dictadas en los distintos juzgados del Sistema Penal Acusatorio quedó de la siguiente manera:

Panamá: 4 acuerdos de pena (140, 84 y 80 meses) y 3 detenciones.

(140, 84 y 80 meses) y 3 detenciones. Panamá Oeste: 4 acuerdos de pena (170, 90, 84 y 60 meses) y 3 detenciones.

(170, 90, 84 y 60 meses) y 3 detenciones. Coclé: 1 detención.

1 detención. Veraguas: 3 detenciones.

3 detenciones. Los Santos: 2 acuerdos de pena (90 y 84 meses) y 1 detención.

(90 y 84 meses) y 1 detención. Herrera: 2 acuerdos de pena (95 y 84 meses) y 1 detención.

(95 y 84 meses) y 1 detención. Colón: 1 acuerdo de pena (84 meses) y 1 detención.

(84 meses) y 1 detención. San Miguelito: 2 acuerdos de pena (84 meses) y 1 detención.

(84 meses) y 1 detención. Chiriquí: 2 acuerdos de pena (84 meses), 2 detenciones y 1 arresto domiciliario.

(84 meses), 2 detenciones y 1 arresto domiciliario. Bocas del Toro: 1 acuerdo de pena (84 meses) y 1 detención (en Finca 30).

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