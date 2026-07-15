Operativo cerca de escuelas en Chiriquí deja siete aprehendidos por presunta venta de drogas

Durante estas operaciones también se decomisó un arma de fuego sin permiso, una réplica de arma tipo pellets, un teléfono celular y otros indicios que serán incorporados a las investigaciones.

Chiriquí/La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de siete personas presuntamente vinculadas a la venta y distribución de sustancias ilícitas en las inmediaciones de centros educativos de la provincia de Chiriquí, como parte de operativos desarrollados en coordinación con el Ministerio Público.

Las acciones se concentraron en los alrededores de planteles educativos del distrito de David, con el objetivo de reducir la incidencia del microtráfico y reforzar la seguridad de la comunidad estudiantil.

De acuerdo con Roberto Monterrey, jefe de la zona policial, las personas aprehendidas residen en la provincia de Chiriquí y las investigaciones continúan para determinar su presunta participación en estos hechos.

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"Se realizaron diligencias en las inmediaciones de tres planteles educativos, dando con la aprehensión de siete personas que se dedicaban a la venta de drogas en estos lugares", indicó.

Paralelamente, las autoridades ejecutaron siete diligencias de allanamiento relacionadas con distintos delitos, que permitieron la aprehensión de otras personas requeridas por casos de estafa, violencia doméstica y violencia de género.

Durante estas operaciones también se decomisó un arma de fuego sin permiso, una réplica de arma tipo pellets, un teléfono celular y otros indicios que serán incorporados a las investigaciones.

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La Policía Nacional aseguró que mantendrá los operativos en las inmediaciones de los centros educativos como parte de la estrategia denominada "Impacto Escolar", orientada a combatir el microtráfico y prevenir otros delitos que afectan a la comunidad educativa.

El Monterrey precisó que, hasta el momento, no se ha detectado la participación de estudiantes en la venta de drogas dentro de los planteles, y aclaró que las acciones estuvieron dirigidas exclusivamente contra personas que operaban en los alrededores de las escuelas.

Información de Demetrio Ábrego

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