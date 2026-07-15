Mides y Alcaldía de Panamá coordinan apertura de centro para personas en situación de calle

Durante el recorrido, las autoridades conocieron las instalaciones del centro, que tendrá capacidad para atender hasta 250 personas.

Ciudad de Panamá/La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, y el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, realizaron una visita al Centro de Atención Integral para Personas Habitantes de Calle (CAIPHAC), ubicado en Las Garzas, con el objetivo de coordinar su próxima puesta en funcionamiento y definir una estrategia conjunta para garantizar su operación y sostenibilidad.

Durante el recorrido, las autoridades conocieron las instalaciones del centro, que tendrá capacidad para atender hasta 250 personas. La atención se brindará de forma progresiva, con espacios destinados para 150 hombres y 100 mujeres, conforme avancen las diferentes etapas del proceso de atención.

Cada beneficiario contará con un Plan de Desarrollo Individual, que incluirá servicios de residencia temporal, alimentación, higiene personal, orientación social, atención médica y psicológica, terapia ocupacional, actividades espirituales y terapias individuales, familiares y grupales, a cargo de personal especializado.

Además de la atención integral, el CAIPHAC ofrecerá programas educativos y de capacitación orientados a fortalecer las habilidades de los usuarios mediante talleres de manualidades y formación en oficios técnicos, con el propósito de facilitar su acceso al empleo, el emprendimiento y su reinserción social.

En la visita también se presentaron las distintas áreas con las que contará el centro, entre ellas los espacios para atención médica, psicosocial, educativa, recreativa y administrativa, así como el comedor, la cocina, la lavandería, los dormitorios y las áreas de aseo.