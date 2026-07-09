Alcaldía de Panamá inicia entrega de placas vehiculares 2026-2030 para vehículos nuevos

Los propietarios podrán retirar sus placas en el Centro de Entrega de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, junto al edificio Hatillo.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó que ya se encuentran disponibles las placas vehiculares correspondientes al periodo 2026-2030 para vehículos nuevos, tanto automóviles como motocicletas, como parte del proceso de actualización y regularización del parque vehicular.

Los propietarios podrán retirar sus placas en el Centro de Entrega de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, junto al edificio Hatillo, entre la avenida Cuba y la avenida Perú, en el corregimiento de Calidonia.

🔗Puedes leer: ¿Dónde donar ropa usada en buen estado? Alcaldía de Panamá habilita buzones comunitarios

La atención al público se brinda de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que los sábados el servicio está disponible de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

La administración municipal indicó que el proceso está diseñado para ofrecer una atención ágil, ordenada y eficiente a los contribuyentes.

La Alcaldía también reiteró el llamado a los propietarios de vehículos a mantener al día el pago del impuesto de circulación y la documentación correspondiente, con el fin de cumplir con la normativa vigente y transitar de forma legal, segura y sin contratiempos.