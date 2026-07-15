Fin al paro: Hospital Santo Tomás pacta aumento salarial con personal administrativo ¿Cómo fue el acuerdo?

Ciudad de Panamá/El Patronato del Hospital Santo Tomás, la Dirección Médica, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Asociación de Servidores Públicos del Hospital Santo Tomás (Aserpuhst) alcanzaron un acuerdo para ajustar la escala salarial del personal administrativo, lo que permitirá el levantamiento inmediato del paro de labores que mantenían estos funcionarios.

El acuerdo quedó plasmado en el Acta de Reunión de Negociación N.° 001, firmada este 15 de julio y realizada en la Dirección Médica del centro hospitalario.

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Como parte de los compromisos, se aprobó un ajuste al salario base de la escala salarial vigente desde el año 2020. El incremento será de 120 dólares para los grados del 1 al 6, de 82.52 dólares para el grado 7 y de 74.24 dólares para el grado 8. Los grados 9 y 10 mantendrán los salarios establecidos en la escala vigente.

El documento establece que el aumento salarial se implementará de forma gradual debido a la capacidad financiera y presupuestaria del Hospital Santo Tomás. El 50 % del ajuste se aplicará durante la vigencia fiscal de 2027, mientras que el 50 % restante se hará efectivo en 2028, sujeto a la disponibilidad de recursos y a la aprobación de las instancias competentes.

Asimismo, las partes acordaron mantener sin cambios los porcentajes por cambio de etapa dentro de la escala salarial vigente: 14 % para los grados 1 al 6 y 12 % para los grados 7 al 10, descartando ajustes adicionales en este aspecto.

Otro de los acuerdos señala que los jefes de áreas y secciones que acceden a sus cargos mediante concurso cada cinco años y cuentan con salario fijo quedarán fuera de la escala administrativa.

En materia laboral, el Patronato del Hospital Santo Tomás se comprometió a no adoptar represalias contra los servidores administrativos que participaron en las acciones de protesta.

Por su parte, la Aserpuhst acordó levantar de forma inmediata el paro de labores y garantizar el retorno del personal administrativo a sus puestos de trabajo, con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios que presta el hospital.

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