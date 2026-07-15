Senacyt entrega 167 becas para estudios científicos y tecnológicos

La inversión destinada a la formación profesional de este grupo asciende a $9.6 millones .

Panamá/La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) entregó 167 becas a estudiantes panameños seleccionados por sus méritos académicos, quienes cursarán estudios de pregrado, maestría y doctorado en áreas vinculadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.

La inversión destinada a la formación profesional de este grupo asciende a $9.6 millones. Parte de los beneficiarios realizará estudios fuera del país, mientras que otros desarrollarán sus programas académicos en Panamá.

El director de la Senacyt, Eduardo Ortega, explicó que la selección de los becarios no depende directamente de la institución.

“Estos estudiantes son escogidos por comités fuera de la Secretaría. La Secretaría no escoge un simple estudiante ni una sola maestría”. Ortega indicó que quienes estudien en el extranjero tendrán acompañamiento para facilitar su retorno e inserción laboral en Panamá.

“Aquellos que están yendo fuera del país, cuando regresen, nosotros hacemos un proceso de inserción en Panamá y les pagamos el salario 100% un año, 75% un año y 50% un año, y los insertamos en el sector privado, el sector público y el sector académico. Así que les damos un seguimiento estrecho”.

Sobre los estudiantes que permanecerán en el país, señaló que la Senacyt financiará sus trabajos de investigación.

Los que están en Panamá financiamos sus tesis de licenciatura y les recuerdo, no son carreras profesionales, son carreras de investigación, son carreras de innovación. Así que ellos van a estar desarrollando una tesis al final de esos estudios y la tesis se enfoca en problemas del país”.

Entre los proyectos científicos que desarrollan algunos de los becarios figura la elaboración de un hidrogel a base de algas para la curación de heridas, una muestra del enfoque aplicado que tendrán varias de estas investigaciones.

Uno de los beneficiarios, Humberto Edward, destacó que la beca representa una oportunidad para continuar su formación académica y servir de ejemplo a otros jóvenes.

“Yo soy estudiante 100% del sistema oficial, graduado orgullosamente de escuela pública en Arraiján. Estudié en la Universidad de Panamá la licenciatura en Física, la maestría en la Universidad Tecnológica con programa de beca y ahora se me dio la oportunidad con el doctorado de seguir”.

Agregó: "Considero que a personas como yo, que vienen empezando, les ayuda poquito a poquito a surgir hacia adelante y, por qué no, pensar un poquito más grande y ser ejemplo para otras personas que están desarrollando”.

La entrega de las becas coincidió con la conmemoración del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.

Con información de Kayra Saldaña