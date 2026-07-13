Trabajadores administrativos del Hospital Santo Tomás inician paro escalonado y advierten sobre posible huelga

La medida comenzó a las 7:00 a. m. y se extendió hasta las 9:00 a. m. Aunque las áreas críticas se mantuvieron operativas, algunos servicios administrativos, de limpieza y de apoyo a la atención de pacientes podrían verse afectados.

Panamá/Los trabajadores administrativos del Hospital Santo Tomás iniciaron este lunes un paro escalonado de dos horas para exigir la revisión de la escala salarial, una negociación que, según la Asociación de Servidores Públicos, debió concretarse en 2024 y permanece sin respuesta después de un año y siete meses.

La medida comenzó a las 7:00 a.m., y se extendió hasta las 9:00 a. m. Aunque las áreas críticas se mantuvieron operativas, algunos servicios administrativos, de limpieza y de apoyo a la atención de pacientes podrían verse afectados.

Lisandro Quintero, secretario general de la Asociación de Servidores Públicos del Hospital Santo Tomás, explicó que el gremio reiteró su pliego de peticiones en marzo de 2025, pero aseguró que el patronato no le dio la atención correspondiente.

La medida se debe a que hemos estado pidiendo al patronato una negociación que debió darse en 2024. Reiteramos nuestro pliego de peticiones en marzo de 2025 y no se le puso la atención debida. Hemos esperado un año y siete meses por una respuesta”, afirmó.

Quintero señaló que la escala salarial debe revisarse cada cinco años y que el periodo correspondiente se cumplió en 2024. Aunque el patronato comunicó que estaba preparado para negociar, el dirigente sostuvo que el proceso no se realizó oportunamente. También cuestionó que la propuesta no fuera incluida en los presupuestos de 2026 o 2027 y que ahora se plantee su aplicación a partir de 2028.

La contrapropuesta fue entregada durante la semana pasada, pero fue rechazada por los trabajadores. De acuerdo con Quintero, el documento reduce de 14 % a 12 % el porcentaje de la escala salarial y no contempla los 115 dólares que, según el gremio, fueron retirados a los funcionarios durante un cambio de etapa.

La propuesta no satisface porque modifican la escala salarial unilateralmente, algo que no se debe hacer. Nos reducen el porcentaje de la escala de 14 % a 12 % y no hablan de los 115 dólares que incluimos en la negociación”, explicó.

Cerca de mil trabajadores administrativos

La asociación representa a aproximadamente mil funcionarios administrativos, entre ellos secretarias, trabajadores de aseo, mantenimiento, biomédica y cocina.

Quintero sostuvo que este personal cumple funciones indispensables dentro del hospital, pero considera que no recibe el reconocimiento correspondiente. Aunque el gremio garantizó la continuidad de las áreas críticas, reconoció que otras funciones podrían verse interrumpidas durante el paro.

Entre los servicios afectados mencionó la limpieza de oficinas y la atención administrativa en algunas áreas, debido a que las secretarias gestionan notas, referencias y documentación necesaria para que los pacientes sean atendidos.

“Es nuestra responsabilidad que las áreas críticas se atiendan, pero hay áreas que no se van a atender. La atención a los pacientes en algunos puntos será afectada porque las secretarias toman las notas y las referencias”, indicó.

El dirigente lamentó el impacto que la medida pueda ocasionar a los usuarios, pero aseguró que los trabajadores han dado suficiente tiempo para alcanzar un acuerdo. “Hemos dado el tiempo suficiente, nos hemos reunido y la negociación se está alargando. Nosotros consideramos que el propósito es dilatar y que nos cansemos, pero no nos vamos a cansar”, manifestó.

Cuestionan cálculo de $8 millones

La asociación también rechazó el cálculo presentado por el patronato, según el cual la propuesta de los trabajadores representaría un costo de $8 millones para el Estado. Quintero aseguró que esa cifra incluye el 14 % que ya forma parte de la escala salarial vigente y que el gremio únicamente solicita un incremento adicional de 6 %, sujeto a negociación.

El patronato ha elevado la cifra. Dicen que representa $8 millones y eso es totalmente falso, porque están incluyendo en el presupuesto el 14 % que ya existe en la escala salarial. Nosotros estamos pidiendo solamente un 6 % más para negociar”, sostuvo.

El gremio agotará las últimas vías de negociación hasta el miércoles. Si el patronato mantiene su posición, los trabajadores podrían optar por una huelga.

Vamos a agotar los últimos recursos hasta el miércoles. Los trabajadores tenemos la opción de huelga, y eso sería lamentable en el Hospital Santo Tomás”, advirtió Quintero.

La Asociación de Servidores Públicos anunció que mantendrá las acciones escalonadas mientras espera una respuesta del Patronato del Hospital Santo Tomás.

Con información de Fabio Caballero.