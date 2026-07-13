Onda tropical 24 | Sinaproc advierte que lluvias y oleaje podrían agravar la erosión costera en Gobea

Las condiciones meteorológicas podrían agravarse con el ingreso de la onda tropical número 24 al territorio nacional.

Panamá/Las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días podrían empeorar la situación en Gobea, Colón, donde las lluvias y el fuerte oleaje aceleran la erosión costera y ponen en riesgo más viviendas. El Sistema Nacional de Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

En la provincia, durante la madrugada de este lunes se registró un deslizamiento de tierra que obligó a las autoridades a iniciar la reubicación de varias familias asentadas en una zona de riesgo, mientras el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) advirtió que las condiciones meteorológicas podrían agravarse con el ingreso de la onda tropical número 24 al territorio nacional.

La subdirectora de Sinaproc, Malitzie Rivera, detalló que el deslizamiento no dejó personas lesionadas ni víctimas fatales, pero sí evidenció la vulnerabilidad de sectores que han sido impactados por las lluvias de los últimos días.

Hoy pudimos ver en la provincia de Colón cómo en horas de la madrugada se da un deslizamiento de tierra. No cobra vidas humanas, no hay lesionados. Sin embargo, hay que reubicar a estos residentes porque están en una zona de riesgo", indicó.

Rivera explicó que el fenómeno ocurre en un contexto de suelos saturados por las lluvias persistentes, condición que incrementa la posibilidad de nuevos deslizamientos y del desbordamiento de ríos, aun cuando las precipitaciones no sean de gran intensidad.

La funcionaria señaló que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) confirmó el ingreso de la onda tropical número 24 desde la zona de Colombia, lo que aportará mayor humedad a la atmósfera y favorecerá nuevas lluvias sobre el país.

La onda tropical número 24 está entrando al país. Esto significa que vamos a tener mayor aporte de lluvia, aparte del que ya tenemos. Hay suelos saturados y eso es muy importante tomarlo en consideración", advirtió.

Precisó que el riesgo no depende únicamente de la cantidad de agua que caiga, sino de la continuidad de las precipitaciones.

No es la cantidad que caiga, sino lo constante que se dé esta lluvia y que va saturando el suelo. Vamos a comenzar a ver deslizamientos de tierra e incremento de los niveles de los ríos", explicó.

Según Sinaproc, las zonas bajo mayor vigilancia incluyen Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, toda la provincia de Veraguas y Colón. Además, desde la madrugada se han registrado fuertes aguaceros en Panamá Metro, Panamá Oeste, Darién y la comarca Guna Yala, provocando calles anegadas y la atención de emergencias por desbordamientos de ríos y quebradas.

La institución también manifestó preocupación por la comunidad de Gobea, en Colón, donde la combinación de las lluvias y el fuerte oleaje continúa acelerando la erosión costera y afectando viviendas.

"Vamos a ver que este incremento y estas condiciones de vulnerabilidad van a tener condiciones peores. Vamos a tener ríos muy acrecentados y un mar que no va a permitir que los ríos desagüen, por lo que las condiciones actuales pueden empeorar", alertó Rivera.

Destacó que quizás el mar tome más terrenos en los próximos días, lo que podría empeorar la condición de la comunidad, por lo que aprovechó para hacer un llamado a la población a estar pendientes de las condiciones del clima.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar visitar ríos y playas durante la vigencia de las alertas y preparar con anticipación un plan familiar de emergencia, especialmente quienes viven cerca de quebradas, ríos o zonas propensas a deslizamientos.

De acuerdo con Sinaproc, las condiciones de vigilancia por lluvias y oleajes se mantendrán, al menos, hasta el 15 de julio, aunque no se descarta que el periodo sea extendido dependiendo de la evolución de las condiciones atmosféricas.