Clima en Panamá: lluvias con tormentas marcarán la jornada de este lunes; Caribe continúa bajo advertencia marítima

Para la mañana, las precipitaciones persistirán de forma localizada sobre el sur de Azuero y las zonas costeras de Panamá, con posibles incursiones hacia Panamá Metro.

Panamá/Las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas volverán a marcar el panorama climático este lunes 13 de julio, especialmente en el oriente del país durante la madrugada y en gran parte de la vertiente del Pacífico durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Durante las primeras horas del día se esperan lluvias con actividad eléctrica en la comarca de Sambú, Darién, el este de Panamá, el área metropolitana, el golfo de Panamá y el sur de Azuero, mientras que el resto del país permanecerá con abundante nubosidad.

Para la mañana, las precipitaciones persistirán de forma localizada sobre el sur de Azuero y las zonas costeras de Panamá, con posibles incursiones hacia Panamá Metro. En el resto de la vertiente del Pacífico se prevé un ligero aumento de las temperaturas por el calentamiento diurno.

El pronóstico indica que será durante la tarde cuando se desarrollen las condiciones más inestables, con fuertes lluvias y tormentas eléctricas desde Chiriquí hasta la región de Azuero, además de aguaceros aislados hacia el norte y este de la provincia de Panamá.

En la noche, las lluvias disminuirán en gran parte del Pacífico, aunque se prevé la formación de nuevos núcleos de tormentas sobre el Pacífico oriental.

En la vertiente del Caribe, las condiciones inestables se mantendrán durante la madrugada y la mañana, con lluvias aisladas y descargas eléctricas entre el norte de Veraguas y la comarca Guna Yala. Para la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el occidente del país y en sectores de Costa Abajo de Colón, mientras que Guna Yala presentará cielos parcialmente nublados.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 18 °C en las zonas montañosas y entre 19 °C y 22 °C en el resto del territorio nacional. Las máximas alcanzarán entre 23 °C y 31 °C.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Pacífico mantendrá un oleaje favorable, con alturas entre 0.80 y 1.20 metros. En contraste, el Caribe permanecerá bajo advertencia, con olas de entre 1.40 y 2.00 metros, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones debido a las variaciones que pueden provocar el viento y el estado del mar.

El Imhpa también advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se ubicarán entre las categorías de muy alto y extremo, con valores estimados entre 6 y 10+, por lo que recomendó limitar la exposición prolongada al sol y seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).