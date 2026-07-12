Bocas del Toro sigue bajo el impacto de las lluvias: reportan nuevas afectaciones en Chiriquí Grande

Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas continúan siendo inestables, por lo que hicieron un llamado a la población a extremar las medidas de precaución, evitar cruzar ríos y quebradas crecidas y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Bocas del Toro/Las fuertes lluvias que continúan afectando a la provincia de Bocas del Toro provocaron nuevas inundaciones en el distrito de Chiriquí Grande, donde el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó este domingo más de 250 viviendas afectadas en los sectores de Caimán, Búfalo y Primero de Noviembre.

De acuerdo con la entidad, los daños fueron ocasionados por las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada, por lo que equipos especializados de respuesta permanecen en el área realizando las evaluaciones correspondientes junto a la directora provincial del Sinaproc, Sandra Blake.

Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas continúan siendo inestables, por lo que hicieron un llamado a la población a extremar las medidas de precaución, evitar cruzar ríos y quebradas crecidas y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Las nuevas afectaciones se suman a la emergencia reportada hace unos días por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que informó un balance preliminar de 1,300 viviendas afectadas y más de 4,000 personas damnificadas por las inundaciones en la provincia.

Los distritos más golpeados han sido Changuinola y Almirante, donde las crecidas de ríos y las inundaciones impactaron a cientos de familias, incluyendo adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno anunció que evaluará alternativas de solución habitacional para las comunidades asentadas en zonas vulnerables, cuyos residentes han enfrentado inundaciones de manera recurrente durante años.

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Mientras continúan las evaluaciones de daños y la asistencia humanitaria, las autoridades reiteraron el llamado a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia y evitar exponerse a situaciones de riesgo mientras persistan las lluvias.