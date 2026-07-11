Bocas del Toro| Lluvias dejan 1,300 viviendas afectadas y más de 4,000 damnificados

Las afectaciones se concentran principalmente en los distritos de Changuinola y Almirante.

Bocas del Toro/Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en Bocas del Toro han dejado 1,300 viviendas afectadas y más de 4,000 personas damnificadas, según el balance preliminar actualizado por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Las afectaciones se concentran principalmente en los distritos de Changuinola y Almirante, donde las inundaciones impactaron a familias, entre ellas adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

Tras la evaluación de los daños, el Gobierno anunció que buscará una solución habitacional para las comunidades asentadas en zonas vulnerables, que durante años han estado expuestas a inundaciones.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, indicó que muchas de estas comunidades llevan años esperando una respuesta definitiva. "Son zonas vulnerables que deben salir con el paso del tiempo". La funcionaria explicó que el crecimiento de la población y las modificaciones en el cauce de quebradas han incrementado el riesgo para quienes viven en estos sectores.

"Cada vez, en la medida que vamos aumentando la población de una comunidad, el tema de las inundaciones, las afectaciones y el desvío del cauce de quebradas va trayendo este tipo de situaciones y los pone en peligro", manifestó.

Añadió que el presidente de la República tomó la decisión de impulsar una solución de vivienda para estas familias.

Son decisiones que ha tomado el señor presidente de poder darles una oportunidad a ellos también de que tengan ya su terreno, que tengan su vivienda, y es una inversión dentro de la provincia de Bocas del Toro que vamos a tener de aquí en los próximos meses", afirmó.

Las autoridades mantienen las evaluaciones en las zonas afectadas y continúan coordinando la asistencia para las familias damnificadas.

Con información de Luis Alberto Palacios.