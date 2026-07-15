MOP y ATTT verifican medidas de seguridad vial en la ampliación del Corredor de las Playas

En la actualidad, las labores se concentran en los primeros siete kilómetros del proyecto, entre Hacienda Los Calderones y Villa Carmen.

Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP), en conjunto con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la empresa contratista del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, realizó una inspección para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad vial implementadas durante la ejecución de la obra.

El proyecto comprende el tramo CPA El Espino–Sajalices y la Variante Campana, con una extensión cercana a los 19 kilómetros. Actualmente, registra un avance físico del 3.22 %.

Durante el recorrido, las autoridades constataron que la señalización instalada cumple con el Plan de Manejo de Tránsito aprobado, el cual incluye señales preventivas, reglamentarias e informativas, así como dispositivos de canalización y la demarcación del límite máximo de velocidad en las zonas de trabajo.

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Además, se acordó implementar medidas adicionales para fortalecer la seguridad vial en los distintos frentes de la obra y reducir los riesgos para conductores y trabajadores.

El MOP reiteró el llamado a los usuarios de la vía a respetar la señalización temporal y el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora establecido en los tramos en construcción, destacando que estas medidas buscan prevenir accidentes y proteger tanto al personal del proyecto como a quienes transitan por el área.

En la actualidad, las labores se concentran en los primeros siete kilómetros del proyecto, entre Hacienda Los Calderones y Villa Carmen. En este segmento se desarrollan trabajos de levantamiento topográfico, estudios geotécnicos, limpieza del terreno, adecuación del sistema de drenaje y conformación de la terracería en los hombros y la cuneta central, como parte de la preparación para la construcción de la estructura del pavimento.